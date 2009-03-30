1.2 metrelik ölü müren bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 1 metre 20 santimetre uzunluğunda ölü "Müren" balığı bulundu.



Alınan bilgiye göre, Bodrum'un Kumbahçe sahilinde oltayla avlanan Muhammet Karataş ile Aykut Koru adlı ilköğretim okulu öğrencileri, sahilde yaklaşık 1 metre 20 santimetre uzunluğunda karaya vurmuş ölü "Müren" balığı buldu.



Muhammet Karataş, balığın zehirli olduğunu bildiği için, çok dikkatli şekilde eline alıp bir poşete koyduklarını söyledi. Karataş, "Balık hakkında gerekli araştırmayı yapıp, balığı nereye götüreceğimize sonra karar vereceğiz" dedi.



Bu arada, çevredekiler de balığa ilgi gösterdi.



Müren balığı



Müren balıkları, yılan balıkları grubundandır. Akdeniz, Ege ve Marmara'da yaşayan belli başlı türünün bilimsel adı Muraena Helena'dır. 120'ye yakın türü olan Müren balıklarının boyları, 15 santimetreden 3 metreye kadar değişir. Tropik ve astropik denizlerde 45 metreye kadar olan derinliklerde, kaya kovuklarında, mercan resiflerinde ve mağaralarda yaşarlar. Müren balığının gövdesinin ön kısmı ve kafası, gövdenin diğer tarafına oranla daha iri ve geniştir. Türlerin çoğunda, çenelerde sıra halinde çok sivri dişler vardır. Bazı türlerin damağında sivri bir diş bulunur.



(AA)

