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12 Koronavirüs vakası tespit edilen köy karantinaya alındı!

17 Nisan 2020 18:54

Tokat’ın Almus ilçesinde sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaştan 12'sinin testleri Koronavirüs (Covid-19) çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

Almus ilçesine bağlı Çaykıyı köyünden şikayet sonucu sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaşta Koronavirüs (Covid-19) şüphesi üzerine test yapıldı. Yapılan tetkiklerde 12 kişinin testi Covid-19 pozitif çıktı.

Bu sebeple, Almus İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çaykıyı köyü özelinde 18 Nisan tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. 

 

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