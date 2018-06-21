12 kişiyi istihdam ettiği dükkanında artık tek başına

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde otomobil tamircisi Zeki Olgan (72), yıllar önce 12 kişiyi istihdam ettiği dükkanına şimdi çırak bulamıyor. 40 yıldır aynı dükkanda çalışan Olgan, \"Buradan emekli ettiğim işçilerim var. Gelip elimi öpüyorlar \'Sayende emekli olduk\' diye\" dedi.

Kozlu Sanayi Sitesi\'nde otomobil tamirciliği yapan Zeki Olgan, mesleğini ilk günkü aşkla devam ettiriyor. Her gün sabah erken saatte iş yerini açan ve temizleyen Zeki Olgan, eski yıllarda 12 kişiyi istihdam ettiği iş yerinde şimdi tek başına çalışıyor. Sanayi sitesinin en sevilen ve en yaşlı ustası olan Zeki Olgan, eski işleri olmadığı için dükkanını küçülttüğünü söyledi. İş yerinin ilçenin en eski otomobil tamir dükkanlarından biri olduğunu ifade eden Olgan, şöyle dedi:

\"Eskiden 12 kişi istihdam ediyordum ama şimdi işler durgun. Buradan emekli ettiğim işçilerim var. Gelip elimi öpüyorlar \'Sayende emekli olduk\' diye. Eski ustalarda, çıraklarda bu vardı. Bir örf ve adet vardı. Şimdiki işçilerde bu yok maalesef. Çırak da yetişmiyor artık. Liseden sonra gelen çıraklara laf anlatamıyorsun. Çalışmakta güçlük çekiyorlar. İşler de durgun. Para da kazanıyorduk. Bugün para kazanamıyoruz.\"

Esnaf ile müşteri arasında eskiden bir bağ olduğunu, onun da bozulduğunu ifade eden Olgan, \"Bir müşteri \'Parasını sonra vereceğim\' dediğinde o tarih geldiğinde sabah kapında beklerdi parayı vermek için. Ustaya bir hürmet vardı. Şimdi o yok. Sağlığım elverdikçe çalışmaya devam edeceğim. Gençler öğrensinler, çalışsınlar. Şimdi bakıyorum gençler günlük yaşıyor\" dedi.



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