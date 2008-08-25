12 kişilik düğün

Ela Koşar, 35 yıllık eşi Alaaddin Koşar’dan 2006 yılında boşanmış, sonra araya giren dostlar sayesinde çift yeniden bir araya gelip aynı evi paylaşmaya başlamıştı; ama olmadı, ikinci şans da kullanılamadı, yollar kesin olarak ayrıldı ve Ela Hanım, 22 Ağustos’ta ANAP eski milletvekili Ogan Soysal ile nikáh masasına oturdu. Koşar ailesinin Göztepe’deki köşkünün bahçesinde düzenlenen törende, nikáhı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Ela Hanım’ın şahidi kız kardeşi Leyla Atalık, Ogan Bey’in şahidi ise, Cemre Birand’tı...



Tören, çok sadeydi. Davetli sayısı, Ela Koşar’ın babası İsmail Türsan da dâhil sadece 12 kişiydi. Fettah ve Elhan adında iki çocuğu, bir de torunu olan Ela Koşar’a, nikáh masasını süsleyen devasa boyutlardaki çiçeği, dostu Zeynep Kunt göndermişti. Çiftin alyansları ise, Glitz’dendi ve onlar için özel olarak tasarlanmıştı. Ela Hanım ile Ogan Bey, budavetin ardından balayını geçirmek üzere Bodrum’a gitti.



(Hürriyet- Kubilay Keskin)



