T24 LogoT24 Logo
Magazin

12 kişilik düğün

Ela Koşar, ANAP eski milletvekili Ogan Soysal ile nikáh masasına oturdu.

25 Ağustos 2008 03:00

Ela Koşar, 35 yıllık eşi Alaaddin Koşar’dan 2006 yılında boşanmış, sonra araya giren dostlar sayesinde çift yeniden bir araya gelip aynı evi paylaşmaya başlamıştı; ama olmadı, ikinci şans da kullanılamadı, yollar kesin olarak ayrıldı ve Ela Hanım, 22 Ağustos’ta ANAP eski milletvekili Ogan Soysal ile nikáh masasına oturdu. Koşar ailesinin Göztepe’deki köşkünün bahçesinde düzenlenen törende, nikáhı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Ela Hanım’ın şahidi kız kardeşi Leyla Atalık, Ogan Bey’in şahidi ise, Cemre Birand’tı...

Tören, çok sadeydi. Davetli sayısı, Ela Koşar’ın babası İsmail Türsan da dâhil sadece 12 kişiydi. Fettah ve Elhan adında iki çocuğu, bir de torunu olan Ela Koşar’a, nikáh masasını süsleyen devasa boyutlardaki çiçeği, dostu Zeynep Kunt göndermişti. Çiftin alyansları ise, Glitz’dendi ve onlar için özel olarak tasarlanmıştı. Ela Hanım ile Ogan Bey, budavetin ardından balayını geçirmek üzere Bodrum’a gitti.

(Hürriyet- Kubilay Keskin)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24