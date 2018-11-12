12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (2)

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE GÖZYAŞLARI

Düzce Kaynaşlı merkezli olarak 12 Kasım 1999\'da meydana gelen, binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı, 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, yaşamını yitirenler için ilçede dualar okundu. Kaynaşlı ilçe merkezindeki meydanda dua yapılmasının ardından Kaynaşlı Mezarlığı\'na gidildi. Depremde yakınlarını kaybedenler, mezarları ziyaret ederek, dua etti. Depremde 7 yakınını kaybeden Sevim Dursun, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak, \"Acımız çok büyük, anlatılamaz; unutulmuyor. Biz 7 kişiyi toprağa verdik. Yeğenlerim, amcam, torunlar 7 kişi\" dedi.

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye\'ye geldiğinde yakınlarının defnedilmiş olduğunu gördüğünü aktaran Fahri Çapar ise \"Yurt dışında yaşıyorum. Depremde ben kendim burada değildim; ama annem, babam, amcamın çocukları, amcalarımı depremde kaybettik. Ben Türkiye\'ye geldiğimde hepsi defnedilmişti. Ölüsü olan insanlar depremi unutmadılar; ama ölüsü olmayan insanlar maddiyata gitmeye uğraştılar. Benim gördüğüm kadarıyla pek ders alınmamış gibi geliyor. Yine insanlar 3, 5, 7 katlı evler yapmaya başladılar\" diye konuştu.



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