12 Kasım Depremi´nin yıl dönümünde acılar tazelendi (2)

ANITPARK\'TA ANMA TÖRENİ

Akşam saatlerinde Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) tarafından Anıtpark’ta anma töreni düzenlendi. Ellerinde “Depremi unutma, unutturma” pankartları ile Anıtpark’a gelen Dep-Der üyeleri depremin olduğu saat olan 18.58’de 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Dep-Der başkanı Ayşegül Şenolcan, saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“İsteriz ki bir daha aynı acılar yaşanmasın. Biliriz ki depremde hayat kaybetmek kader değildir. İstersek sağlıklı ve güvenli şehirler inşa edebiliriz. 12 Kasım depreminin 18’inci yıl dönümünde bir kez daha hep beraber sağlıklı ve güvenli şehirlerde yaşama hakkımızı savunmak için burada olduğumuzu dillendirmek isteriz. Yine biliriz ki depremi afete dönüştüren deprem öncesi alınan yanlış kararlar ve uygulamalardır. Bataklıkları, dere yataklarını verimli tarım arazilerini imara açmak sureti ile bilimsellikten uzak başta kat artış uygulamaları olmak üzere yanlış imar planı tadilat kararları ile etkin ve ulusal yapı denetim mekanizması uygulanmadığı ve malzemeden çalanı iş başında yakalamadıkları için deprem afete dönüşüyor.”

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