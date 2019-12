12 kadından 1’i meme kanseri

Meme kanseri riski yaşlandıkça artıyor

Migren meme kanseri riskini yüzde 30 azaltıyor

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi, tanı ve tedavi yollarının anlatılması amacıyla hazırlanan, Meme Hastalıkları Federasyonu, Türk Kadınlar Birliği, Europa Donna Türkiye, Avaze Türk Müziği Topluluğu ve Novartis'in "Annemle Biz Kanseri Yeneriz" projesi kapsamında Sivas'ta eğitim toplantısı düzenlendi.Cumhuriyet Üniversitesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Aydın, burada yaptığı konuşmada, kanserin kalp hastalıklarının ardından ikinci derecede ölüm sebebi olan önemli bir hastalık olduğunu söyledi.Meme kanserinin en çok kadınlarda görüldüğünü belirten Aydın, kanser türünde yaşın önemli bir faktör olduğunu, dünyada her yıl yaklaşık 11 milyon yeni kişinin kanser olduğunu kaydetti.Memede rastlanan her kitlenin kanser olmadığını, bu kitlelerin büyük bölümünün "iyi huylu" kitleler olabileceğini belirten Aydın, 12 kadından 1'nde meme kanseriyle karşılaşıldığını ifade etti.Aydın, meme kanserine 40-55 yaş arasında, menopoz sonrası dönemde daha sık rastlanılabildiğini belirterek, "Meme kanseri erken evre teşhis edilmesi halinde iyileştirilmesi kolay, yüzde 95'e varan oranda tedavide başarı elde ediliyor" dedi.Meme kanserine yalnızca kadınların yakalanma riski olmadığını, yüzde 1 oranında erkeklerde de görülebildiğini bildiren Aydın, erken tanıda yüzde 100'e yakın başarı sağlandığını ifade etti.Doç. Dr. Aydın, kadınlara, her ay kendilerine 5 dakika ayırarak meme muayenesi yapmalarını, yılda 1-2 defa uzman hekime danışmalarını, ileri yaşlarda ise yılda en az 1 defa mamografi çektirmelerini önerdi.Europa Donna Türkiye Başkanı Viyolet Aroyo da memede kitle tespit edilince telaşa kapılınmadan doktora gidilmesini, erken teşhisin tedavinin başarısında önemli olduğunu kaydetti.Viyolet Aroyo, meme kanserinden dengeli beslenme, fazla kilodan kaçınma, düzenli spor yapma, alkol ve sigaradan uzak durma, yaşamla barışık ve huzurlu olma yoluyla korunulabileceğini söyledi.Aroyo, tedavi sürecinde en önemli olan şeyin, moralin yüksek tutulması olduğunu kaydetti.Kadınların kansere yakalandıktan sonra en büyük korkularının memelerinin alınması olduğunu belirten Aroyo, "Bu hastalığa yakalanan kadınlar en fazla 'ömrüm ne kadar kaldı, hayatım değişecek mi, cinsel hayatım nasıl olacak, bebeğim olacak mı, hastalığım tekrarlayacak mı' gibi endişeler taşıyor" dedi.Toplantıyı, aralarında Sivas Valisi Veysel Dalmaz'ın eşi Sıdıka Dalmaz'ın da bulunduğu 20 kadın izledi.