12 kadın ağı ve platformu '2020 Kadın Hakları Deklarasyonu' yayımladı: Her zaman olduğumuzdan daha kararlıyız

Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) da aralarında bulunduğu bine yakın kadın kuruluşundan oluşan 12 kadın ağı ve platformu, 2020 Kadın Hakları Deklarasyonu yayımladı. Kadınların dünyanın her yerinde maruz bırakıldıkları ayrımcılığa, şiddete, ekonomik zorluk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek, haklarının pazarlık konusu olamayacağı vurgulandı.

Kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarının tehlikeye atıldığı vurgulanan deklarasyonda “Derinleşen yoksulluk, ekonomik eşitsizlik ve içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını durumu daha da ağırlaştırdı” ifadelerine yer verildi.

Deklarasyonda “Her zaman olduğumuzdan daha kararlıyız” denilerek şu talepler sıralandı:

♦ Tüm devlet kurumları, demokratik kitle örgütleri, eşitlik ilkesine göre hareket etmeli.

♦ Tüm hükümetler; kadın örgütleri ile iş birliği içinde kadınların ve kız çocuklarının haklarını güvence altına almalı.

♦ Ayrımcı yasalar toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan yasalarla değiştirmeli ve denetleme yetkilerini kullanarak hükümetleri sorumlu tutmalı.

♦ Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve kadın hakları ihlallerinin kamusal ve sivil faillerini ortaya çıkarmalı, ihmali olan kurumları sorumlu tutmalı.

♦ İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, tüm insan hakları belgeleri bütün devletlerce onaylanmalı ve bütünüyle, eksiksiz uygulanmalı.