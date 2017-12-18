12 İŞYERİNDEN YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRALIK SOYGUN YAPAN ÇETE YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da kapı kilitlerini kırarak girdikleri 12 ayrı işyerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 13 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar çalıntı eşya ile çelik kasa ve kapıları açmakta kullanılan matkap, tornavida, levye gibi malzemeler ele geçirildi.

4 AYLIK TAKİPLE ÇETE ORTAYA ÇIKARILDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan soruşturmada işyerlerinden hırsızlık yapan 13 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Diyarbakır ile İstanbul\'un Fatih, Sultangazi, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüp ilçelerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda hırsızlık çetesi üyesi oldukları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kol saati, 1 adet kart kopyalamaya yarayan aparat, çelik kasa ve kapıları açmakta kullanılan matkap, eldiven, özel yapım tornavida ve levyeler ele geçirildi.

ÖNCE KEŞİF YAPIP SONRA SOYUYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, hırsızlık yapacakları işyerlerinde müşteri gibi dolaşarak soyacakları dükkanları belirledikleri, daha sonra da gece yarısından sonra geldikleri işyerlerine girerek sonra kasaları açtıkları öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen bazı olaylar sırasında şüphelilerin kasaları açtıktan sonra parmak izlerinin silinmesi için üzerlerine damacana ile su döktükleri görüldü. Şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde çalıştıkları ve soygun emirlerini çete lideri F.G.\'den aldıkları öğrenildi.

1 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin Marmaris, Malatya ve İstanbul\'da 12 işyerine girerek hırsızlık yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon liralık soygun yaptıkları belirlendi. Çete elemanlarının el ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek yada kumar oynayarak harcadıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların karıştığı olayların güvenlik kamera kayıtları

-Hırsızların adliyeye sevki

-Genel ve detaylar