'12. İSTANBUL BİENALİ' kapıda!

T24- 12. İstanbul Bienali, 17 Eylül'den itibaren İstanbul’u yine dünya sanat çevrelerinin ilgiyle izlediği bir sanat platforma dönüştürme çabasında olacak. Avrupa’da, Venedik Bienali ile beraber 2011'in en önemli sanat etkinlikleri arasında kabul edilen İstanbul Bienali'n bu yılki başlığı İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011...

BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com # twitter.com/baturf

İKSV organizasyonuyla Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 12. İstanbul Bienali'nin, 17 Eylül-13 Kasım arasında İstanbullular'la buluşmasına günler kaldı...





Güncel başkenti, bu yılda İstanbu!



12. İstanbul Bienali, 17 Eylül'den itibaren İstanbul’u yine dünya sanat çevrelerinin ilgiyle

izlediği bir sanat platforma dönüştürme çabasında olacak. Avrupa’da, Venedik Bienali ile beraber

2011'in en önemli sanat etkinlikleri arasında kabul edilen İstanbul Bienali'nin bu yılki başlığı

İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011...

Bienalin, küratörler Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann tarafından belirlenen başlığı ve görsel

kimliği, minimalist ve kavramsal yapıtlarıyla 20. yüzyıl güncel sanatının en önemli isimleri

arasında sayılan Kübalı-Amerikalı sanatçı Felix Gonzalez-Torres’e göndermeler içeriyor. İşleri

uluslararası arenada pek çok kişisel ve karma sergide yer alan Gonzalez-Torres, küratörlüğünü

Rosa Martinez’in üstlendiği 5. İstanbul Bienali’nde de sanatçıolarak yer almıştı. Torres’in, siyasi

konuları ele alırken biçimsel yenilikçiliği kullanarak oluşturduğu sanat dili, 12. İstanbul Bienali için

yürütülen araştırmalara esin kaynağı oldu.

12. İstanbul Bienali, başlığının yanı sıra temalarında da Felix Gonzalez-Torres’in işlerinden

ilham alıyor. Bienalde İsimsiz (Soyutlama), "İsimsiz" (Ross), "İsimsiz" (Pasaport), İsimsiz (Tarih),

"İsimsiz" (Ateşli Silahla Ölüm) olarak farklı temalar altında düzenlenecek beş karma sergiye ek

olarak, bu meselelerle ilgili tartışmaları daha da ileriye taşıyacak 50’den fazla kişisel sergi de yer

alacak.

12. İstanbul Bienali, yapıtların sunumuna ve birbiriyle ilişkisine öncelik tanıyacak şekilde, özenle

inşa edilmiş tek bir mekâna, Antrepo’ya yerleştirilecek. Aralarında Pritzker Mimari Ödülü ve

Venedik Mimarlık Bienali’nin Altın Aslan Ödülü’nün de bulunduğu birçok ödülün sahibi, güncel

mimarinin ünlü isimlerinden Ryue Nishizawa’nın Mimari Tasarım Ofisi tarafından yapılan Bienal

mekânlarının mimarı tasarımıyla neredeyse dört duvar olan 3 ve 5 numaralı Antrepolar’ın içi, çelik

ve alçıpan konstrüksiyonlarla etkileyici bir sergi alanına dönüştürülecek.

Gonzalez-Torres’in “İsimsiz” kavramına uygun bir şekilde ve yerleşmiş sanatsal ve

siyasi kuralların arkasından dolaşma arzusuyla, sanatçıların isimleri bienalin açılışına kadar

açıklanmayacak. Küratörler sergiyle ilgili önyargılı düşüncelere yönelik eleştirel bir tavır

geliştirerek, katılan sanatçıların isim listesini, etkinliğin ana başlığını, hatta mümkün olduğunca

kendi isimlerini de ilan etmeyerek serginin açılmadan önce bu yollarla tüketilmesini eleştiriyorlar.

Bu söylem, temel önermelerinin önemli bir noktasını oluşturuyor.





Biletler 17 Eylül’e Kadar İndirimli!



Bienal biletleri, 17 Eylül'e kadar 15 TL, 17 Eylül itibariyle 20 TL karşılığında temin edilebilir.

İlköğretim ve lise öğrencileri ile 65 yaş üstü izleyiciler, öğretmenler, Uluslararası Plastik Sanatlar

Derneği üyeleri için indirimli biletler, ön satış döneminde 5 TL, 17 Eylül’den itibaren ise 8 TL.

Biletler, Biletix satış kanalları, İKSV (Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No:5

Şişhane, Pazar hariç her gün 10.00-18.00 arasında) ve 15 Eylül’den itibaren Antrepo No.3’ten

satın alınabilir. Lale Kart sahipleri bienal biletlerinde de %20–25 oranındaki özel Lale Kart

indirimlerinden yararlanabilecekler. 12. İstanbul Bienali sergi mekânlarında her gün düzenlenecek

rehberli turlara katılım,

bienal biletini gösteren izleyicilere 20 TL, indirimli biletini gösterenlere 8 TL olacak.





Bu Bienal Partilerine Katılmak Lâzım!



12. İstanbul Bienali açılış etkinlikleri kapsamındaki ilk parti; 15 Eylül Perşembe-22.00’de, Barış

K’nın DJ setiyle, X Restaurant & Teras’ta başlayacak. “Perşembe Partisi” elektronik müziği

tutkulu bir vokalle birleştiren Kanadalı topluluk Austra’nın Salon’un

yeni sezonunu açacağı bir gece yarısı konseriyle devam edecek. Parti, Austra’nın ardından,

DearHead ile tanınan DJ Evrim Tüfekçioğlu'nun DJ setiyle uzun saatler sürecek.

“Açılış Partisi” ise 16 Eylül-Cuma 19.00’da, bu yılın bienal mekânları, 3 ve 5 numaralı

Antrepolar’da gerçekleştirilecek. Yerli, yabancı güncel sanat çevrelerinin buluşacağı partide, bienal sergilerini gezmek isteyenlere eğlenceli ve dinamik setleriyle beğeni toplayan DearHead eşlik edecek. Parti biletleri 11 Ağustos’tan itibaren 40’ar TL üzerinden temin edilebilir. Biletler Biletix ve İKSV'de.





