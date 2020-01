12 İmamlar orucu başladı

Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte susuz bırakılarak katledildiği ifade edilen 72 kişi için tutulan 12 İmamlar Orucu (Muharrem) 21 Eylül’de başladı.

Kurban Bayramı’ndan 20 gün sonra başlayan, Aleviler açısından oldukça önemli olan 12 İmamlar orucuna ilişkin PİRHA’ya konuşan Alibeyköy Cemevi Başkanı ve Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Başkanı Pir Hüseyin Güzelgül, “Alevilere göre oruç denildiğinde akla öncelikle Muharrem orucu gelir. Muharrem ayı dendiğinde ise, Kerbelâ ve yaşanan katliam akla gelir” dedi. 12 İmamlar orucunun Aleviler için matem olduğuna vurgu yapan Güzelgül, “İmam Hüseyin’in Yezid orduları tarafından Kerbelâ’da günlerce aç ve susuz bırakılıp daha sonra da başı kesilmek sureti ile şehit edilmesinden dolayı Muharrem ayının ilk 12 günü Alevilerin matem günüdür. 12 gün boyunca oruç ve yas tutarız” diye konuştu.

Nelere dikkat edilmeli?

Güzelgül, 12 İmamlar orucunu tutarken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şunları söyledi:

“Yemeden içmeden kesilmekle oruç olunmaz. Ayrıca Alevilerde sadece sınırlı günlerle değil, her günümüzle oruçlu olmak lazım. Bunu eline, beline, diline sahip olmakla elde etmiş oluruz. Oruç süresince, düğün, nişan, sünnet, vb. eğlence yapılmaz. Kerbela şehitlerinin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez, kan akıtılmaması adına kurban kesilmez, et yenilmez. Alevilerde sahur yoktur. Gece 00:00 dan sonra bir sonraki günün başlangıcı olduğundan vücut mühürlenir. Güneş batınca oruç açılır. İhtişamlı sofralardan uzak kalarak, mütevazı sofralar kurulur. Oruçlarımızın 12 gününden sonra on iki imamların ve bu yolda şehit olanlara atfen en az 12 nebattan oluşan aşure yapıp, İmam Zeynel-i Abidin’in hayatta kalması adına dağıtılır.”