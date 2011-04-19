-12 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Batı Karadeniz ile Sakarya, Antalya, Isparta, Burdur, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı''da, yarın saat 12.00'ye kadar, yağışların Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu) ile Sakarya, Antalya, Isparta, Burdur, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi. Vatandaşların ve ilgililerin, su baskını ve ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.