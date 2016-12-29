12 ilde eğitime kar tatili

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ankara, Sakarya, Nevşehir, Kocaeli, Bursa, Uşak, Bilecik, Burdur, Çankırı, Balıkesir ve Çanakkale'de eğitime ara verildi.

Ankara

Ankara'da valiliğin açıklamasına göre 30 Aralık Cuma okullar tatil ilan edildi.

Burdur

Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar b tatil edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün da tatil edildi.

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca ilçe merkezinde bulunan ve diğer mahallede bulunan okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.

Çankırı

Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bilecik

Bilecik kent merkezi ve 5 ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile Pazaryeri, Bozüyük, Sögüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Uşak

Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Uşak'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.

Bursa

Bursa Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime bugün ara verdi.

Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.

Çanakkale

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün da tatil edildi.

Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Nevşehir

Nevşehir'de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, oluşabilecek rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KOÜ'de tatil

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, bugün da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.