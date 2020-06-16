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Sağlık

12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk: SGK tarafından karşılanan ilaç sayısı 8 bin 636'ya ulaştı

16 Haziran 2020 12:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon, 2’si kan ürünü, 1’i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

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