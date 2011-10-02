12 Haziran sonrası ilk seçim anketi belli oldu

T24 - Konsensus Araşırma Şirketi'inin Habertürk gazetesi için 12 Haziran seçimlerinden 3 ay sonra yaptığı ilk ankete göre; AKP oylarını yüzde 52,1'e yükseltirken, CHP yüzde 25,4'e ve MHP de yüzde 12'ye geriledi. Bağımsız adayları destekleyerek seçime giren BDP ise yüzde 5,3'lük oy oranını yüzde 6,1'e yükseltti. Siyasi liderlerin de değerlendirildiği ankette ise Başbakan Tayyip Erdoğan yüzde 52'lik oranla açık ara liderliğini sürdürürken, en büyük sürprizi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yüzde 1,2'lik oranla geriden bırakarak ikinci olan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yaptı.





Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin HABERTÜRK için yaptığı 12 Haziran seçimlerinden sonraki ilk araştırmanın sonuçları belli oldu. Konsensus, “Türkiye Gündemi, Eylül 2011-PKK Terörü’ başlıklı anket çalışması için 10-22 Eylül tarihleri arasında seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip, 18 yaş üstü 737’si erkek, 763’ü kadın, toplam bin 500 kişiyle telefon anketi yöntemiyle görüştü. İşte sonucu merakla beklenen soru: 12 Haziran’dan bu yana sandıkta neler değişti?

AK Parti oylarını artırmaya devam ediyor



İşte seçimden sonraki ilk anket... Bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak? Halkın nabzını tutan Konsensus’un yaptığı son araştırmaya göre kararsız oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti oylarını 12 Haziran’dan sonra 2.3 puan artırdı ve yüzde 52.1’e yükseltti. Bu tabloya göre AK Parti, en yakın rakibinin oyunu ikiye katladı. CHP, MHP ve BDP’nin oylarında 12 Haziran’a göre büyük bir sapma yaşanmadı. CHP oyları 0.5 puanlık bir düşüşle yüzde 25.4’e geriledi. MHP’deki düşüş ise 1 puan oldu ve oy oranı yüzde 12’ye indi. BDP’nin oyları da 0.4 puan azaldı ve yüzde 6.1’e geriledi.

Kararsız oylar dağıtılmadan MHP barajın üstünde



Peki kararsız oylar dağıtılmadan önce karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Konsensus’un araştırmasına göre kararsız oylar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 45.3 ile zirvede. AK Parti’yi yüzde 22.1’le CHP ve yüzde 10.4’le MHP izliyor. BDP’nin oyları ise yüzde 5.3. Ankete katılanların yüzde 6.6’sı “Kararsızım’’ derken; yüzde 3.3’ü “Boş, geçersiz oy atarım’’ cevabını verdi. “Sandığa gitmem’’ diyenlerin oranı ise binde 9. Kararsız oylar dağılmadan eylül ayı sonuçlarına göre Türkiye’deki siyasi tablo böyle çıkıyor.

Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu’nu geçti



“Türkiye’nin en beğenilen liderleri” sıralamasında birincilik koltuğunda oturan AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 52’lik oyla, en yakın rakibine 28.2 puan fark attı. İkincilik koltuğuna bu kez 23.8 puanla CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül oturdu. 12 Haziran’dan önceki son ankete göre beğeni oranı 4.3 puan düşen Kılıçdaroğlu yüzde 22.6 ile kendine üçüncü sırada yer bulabildi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise yüzde 20.5 oy ile en beğenilen dördüncü lider oldu.

Eylül ayının gündemi PKK’nın saldırıları oldu



Halkın nabzını tutan Konsensus’un “Türkiye Gündemi-Eylül 2011’’ başlıklı araştırmasında ankete katılanlara göre, eylül ayı gündemine PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılar damgasını vurdu. Araştırmada, “Son bir ay içerisinde Türkiye’de gündemi belirleyen en önemli üç olayın hangileri olduğunu düşünüyorsunuz?’’ sorusu yöneltildi. Buna göre eylül ayında gündemin ilk sırasına yüzde 87.3 ile PKK’nın gerçekleştirdiği saldırılar oturdu. İkinci sırada yüzde 29.2 ile Somali için düzenlenen yardım kampanyaları yer aldı. Ankete katılanlar, eylül ayına damgasını vuran üçüncü gündem maddesi olarak ise yüzde 27.5 ile “İsrail ile Mavi Marmara baskını ile ilgili yaşanan özür gerginliği”ni gösterdi.

Siyasi performansta en büyük düşüşü Kılıçdaroğlu yaşadı



Şu an Meclis’te bulunan siyasi parti liderlerinin performans memnuniyet sıralamasında zirvede, aylardır olduğu gibi yine AK Parti Lideri Tayyip Erdoğan bulunuyor. Seçimden önceki son ankete göre oy oranını koruyan Erdoğan, yüzde 52.3 ile birinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise liderler arasında siyasi performansa göre en keskin düşüşü yaşadı. Seçimden önce Kılıçdaroğlu’nun performans memnuniyet oranı yüzde 30.4 iken, bu oran eylül ayında 7.2 puan azaldı ve yüzde 23.2’ye geriledi. Böylece ilk kez Kılıçdaroğlu’nun siyasi performans oranı, partisinin oy oranının altına düştü. Devlet Bahçeli’nin siyasi performans memnuniyet oranı da 4.8 puan düşerek yüzde 10.6’da kaldı.



Bülent Günal / Habertürk

