12 Haziran seçimi ve ilkler

T24 - 12 Haziran seçimi siyasi hayatımıza bir çok ilki getiriyor.



Seçilme yaşının 30'dan 25'e düşürülmesiyle bu seçimde ilk kez 25 yaşındakiler milletvekili seçilebilecek.



Tahta sandık tarihe karıştı. Oy sandıkları şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten olacak.

Derme çatma kabinlerin yerini seçimler için özel olarak yaptırılan portatif oy verme kabinleri alacak.



Güneşin batmasından sonra da propaganda yapılabilmesi mümkün hale getirildi.

Türkçe propaganda ''esas'' olacak, ancak bu seçimde ilk kez Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek.





