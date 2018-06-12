12 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplanacak

TRABZONSPOR

14.00 Trabzonspor\'un 2018-2019 sezonu formalarının tanıtımı yapılacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu\'nda yapılacak organizasyona başkan Ahmet Ağaoğlu ve Macron SpA CEO\'su Gianluca Pavanello da katılacak

Euro 2024 için sahne alacak statlarımız...

(Avrupa şampiyonası finallerine aday olan 9 stadın havadan ve yerden görüntüleri)

FUTBOL HAZIRLIK MAÇLARI

16.05 Japonya - Paraguay

19.00 Polonya - Litvany

VOLEYBOL

- Milletler Ligi (VNL) -

18:30 Türkiye - Hollanda