T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE - Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplanacak TRABZONSPOR  14

12 Haziran 2018 12:40

FENERBAHÇE
- Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplanacak

TRABZONSPOR 
14.00 Trabzonspor\'un 2018-2019 sezonu formalarının tanıtımı yapılacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu\'nda yapılacak organizasyona başkan Ahmet Ağaoğlu ve Macron SpA CEO\'su Gianluca Pavanello da katılacak

Euro 2024 için sahne alacak statlarımız...
(Avrupa şampiyonası finallerine aday olan 9 stadın havadan ve yerden görüntüleri)

FUTBOL HAZIRLIK MAÇLARI
16.05 Japonya - Paraguay
19.00 Polonya - Litvany

VOLEYBOL
- Milletler Ligi (VNL) - 
18:30 Türkiye - Hollanda

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FENERBAHÇE Fenerbahçe Yönetim KuruluTrabzonsporGüneş Spor Kompleksi Medical Park StadyumuAhmet AğaoğluMacron SpA CEO Gianluca PavanelloAvrupaHAZIRLIK MAÇLARI 16JaponyaParaguay 19PolonyaLitvany VOLEYBOL Milletler Ligi VNL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24