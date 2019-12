12 Haziran akşamı TV'de neler var?

T24 - Televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu 12 Haziran akşamı seçim yayını yapacak kanallarda hangi programların ve konukların olacağını köşesinde yazdı.



Koloğlu'nun Milliyet'in ilavesi Cadde'de yayımlanan (8 Haziran 2011) yazısı şöyle:





Seçim gün ve gecesi televizyon kanalları heyecanlı bir yarış içinde olacak. Peki kanallar neler yapacak? Sordum büyük bölümünden bilgiler geldi. Bu yıl da soru, “Hangi kanal en anlaşılır şekilde sonuçları ekrana yansıtacak?” olacak. Her kanal bu konuda iddialı.





TRT'de teknolojinin son imkânları



12 Haziran seçiminde, TRT’de teknolojinin son imkanları kullanılarak, seçim stüdyosunda sıra dışı bir atmosfer hazırlanacak. Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu “O gece ekranda tam anlamıyla bir görsel şov sergileyeceğiz. TRT’yi izleyenler sadece sonuçlar hakkında bilgi almakla kalmayıp, yaptığımız yayından keyif de alacak” diyor.



Hadi bakalım göreceğiz... TRT’ de 17.00’de başlıyor seçim olayı. TRT 1, TRT Haber ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.



Program, TRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken ve TRT Türk Genel Yayın Yönetmeni Ümit Sezgin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Veri sunumunu TRT 1 Ana Haber sunucusu Anda Özmen ile TRT Haber Kanalı Ana Haber sunucusu Sezen Yüce yapacak. Bu arada yayına yorumcu olarak, Ankara ve İstanbul’dan çok sayıda ünlü gazeteci konuk olacak. Yayınlar 02.00’ye kadar sürecek.





Fox, Nazlı Tolga'ya teslim



Fox’ta seçim programını moderatör Nazlı Tolga’yla Fatih Portakal sunacak. Yalın, anlaşılır grafiklerle sonuçları duyuracaklarını söylüyor Fox. Kanalın yorumlarını alacağı genel yayın yönetmenlerinin bağlı bulundukları gazeteler; Hürriyet, Habertürk, Zaman, Star, Akşam ve Radikal. Gazetelerin ertesi günkü seçim manşetlerini de FOX haber izleyicileri bir gün öncesinden öğrenebilecek. Seçim sonuçları dokunmatik ekranda oluşturulan özel grafiklerle verilirken, ilk sonuçlara göre de olasılık hesapları grafiklerle izleyiciye sunulacak. Yayın 17.00’de başlayıp 23.30’da bitecek.





CNN Türk'te Adil Gür imzalı anket



Seçim sonuçlarını ilan konusunda CNN Türk iddialı. Adil Gür ve ekibi ilk sonuçları ‘en önce’ verme telaşında olacak.



‘Seçim Özel Yayını’; 17.00’de Ahmet Hakan’ın sunumuyla başlayacak, 22.30’da Hande Fırat ile sürecek. Konusunda uzman akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler ve sanatçılarla seçim sonuçları değerlendirilecek.



Başak Şengül ve Nevşin Mengü seçim sonuçlarını dakika dakika aktaracak. Ebru Baki gazetelerden canlı yayınlar yapacak.





Yılmaz Özdil Star'da



İlk defa Yılmaz Özdil’i bu kadar uzun ekranda göreceğiz. Star, hayli renkli geliyor seçim gecesi. Uğur Dündar sandıklar açılmadan ekrana çıkacak.



Canlı yayınlar Star Haber’in seçim ekranının omurgasını oluşturacak, seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye’deki her gelişme anında, yerinden duyurulacak. Star Haber’in seçim ekranı Türkiye’nin en basit, en anlaşılır ama en iddialı grafikleriyle seyirciye sunulacak.



Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve A&G araştırma şirketi başkanı Adil Gür ve sürpriz konuklarıyla sonuçları değerlendirecek.





NTV ekran ve internete yükleniyor



NTV, ekranda, internette, radyoda ve de cep telefonunda. Geceyi Mirgün Cabas, Oğuz Haksever ve Can Dündar dönüşümlü götürecek. NTV’nin ‘Akıllı Ekran’ında sonuçlar, yorumları yani veri yorumları tüm ayrıntıları verilecek.





S Haber'in seçim yorumcuları belli



Canlı yayına katılacak konuklardan Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, köşe yazarı Aziz Üstel, eski milletvekili Faik Tarımcıoğlu, köşe yazarı Gültekin Avcı, köşe yazarı Bekir Berat Özipek, AKP İstanbul 3’uncu Bölge Milletvekili Adayı Mustafa Şentop, gazeteci Nagehan Alçı ve Ali Bulaç, gece yarısına kadar rakamları yorumlayacak. Sonuçların il dağılımına göre dijital grafiklerle açıklanacak. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten ile Türkiye-AB KPK Eski Eşbaşkanı Joost Lagendijk da katılacak seçim gecesi programına.





TV8'de dokunmatik ekran ve bol konuk



Stüdyoda dev dokunmatik ekran kuruluyor. Gökhan Karadağ ve Haluk Şahin stüdyoda. Tayfun Talipoğlu Taksim Meydanı’nda. Erkan Tan Ankara stüdyoda. Özlem Gürses gazeteler arasında mekik dokumada. Ve bol konuk; Fikri Akyüz, Nagehan Alçı, Can Ataklı, Yazgülü Aldoğan, Enver Aysever, Nazlı Ilıcak, Cüneyt Ülsever. Bu isimlerin konukların sadece birkaçı...