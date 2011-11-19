'12 hayat tasarım'



T24 - Medya, sanat ve iş dünyasından 12 tanıdık isim, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Mudo Concept ortaklığındaki 'Sokak Lambası' adlı proje için Trump Towers'daki dairelerini mimarlar eşliğinde dekore etti.













Daireler 24 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında 10 TL karşılığında ziyarete açık olacak. Serginin geliri sokakta çalışan çocukların toplumsal yaşama katılmalarına destek amacıyla kullanılacak





Arzuhan Doğan Yalçındağ dairesini, mimar Çağlayan Tuğal ile tasarladı.







Ekonomi servisi



Trump Towers, bugünlerde farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ne resim, ne fotoğraf; bu kez alıştığımız sergilerden farklı olarak Türkiye’den 12 ünlünün evi ziyaretçilere açılıyor. ‘Sokak Lambası’ projesine katkı için düzenlenen serginin amacı ise sokak çocuklarına ışık tutmak.



Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Mudo Concept, Trump Towers ve Maison Française dergisinin işbirliğiyle geliştirdiği proje kapsamında 12 ünlünün Trump Towers’daki daireleri yine 12 ünlü mimar tarafından Mudo Consept ürünleriyle dekore edildi.



24 Kasım - 4 Aralık 2011 tarihleri arasında 10 TL’ye daireleri ziyaret edenlerden toplanacak gelir, sokakta çalışan çocukların toplumsal yaşama katılmalarına destek için gerçekleştirilen ‘Sokak Lambası’ projesine aktarılacak.





15 gün çalıştılar





Daireler, önceki akşam özel bir davetle ilk olarak basın, iş ve sanat dünyasının ziyaretine açıldı.





Geceye, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taviloğlu, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman, Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.



Tanıtıma eşlik eden Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taviloğlu, mimarların ve projeye destek veren herkesin 15 gündür gece gündüz sıkılmadan çalıştıklarını söylüyor. Bu projenin iş hayatında ve dünyada gördüğü fuarlar arasında en iyisi olduğunu dile getiren Taviloğlu, ortaya çıkan projeyi “Tereddütsüz ne denildiyse kabul edildi. Bu kadar güzel bir mekânda bize topu verdiler, hep beraber vurduk. İş ortada...” diye anlatıyor.





Sahibinden bir iz...



Projede bazı daire sahipleri mimarlarıyla ziyaretçilerini ağırladı. Acun Ilıcalı ile mimar Emrah Kutlar, Arzuhan Yalçındağ ile mimar Çağlayan Tuğa, Ayşe Arman ile mimar Mahmut Anlar, Caroline Koç ile mimar Gökhan Avcıoğlu, Hülya Avşar ile mimar Merve Benice Musluoğlu, İbrahim Kutluay ile mimar Şebnem Buhara, İzzet Çapa ile mimar Sandra Arslanoğulları, Oya Eczacıbaşı ile mimar Mustafa Toner, Rana Tabanca ile mimar Hakan Ezer, Siren Ertan ile mimar Hakan Helvacıoğlu, Türkân Şoray ile mimar Emir Uras ve Ümit Boyner ile mimar Cem Kocacıklıoğlu ortaklaşa çalışarak, Trump Towers’daki dairelerini Mudo Concept koleksiyonlarıyla dekore etti.





Daireleri gezerken en sade dekorasyon olarak Caroline Koç’un dairesi dikkat çekiyor. En çılgın daireleri ise Acun Ilıcalı ve İzzet Çapa paylaşıyor. Türkan Şoray’ın dairesinde ise tüm odalar sinema salonu gibi dekore edilmiş, duvarlarda siyah-beyaz Türkân Şoray filmleri oynuyor. Oya Eczacıbaşı’nın dairesi ise home ofis tarzında tasarlanmış.





‘Bienal geziyor gibiyim’





Daireleri gezen Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, projeyi çok parlak bulduğunu belirterek, “Sadece Türkiye’de değil dünyada da bir ilktir bu proje. Bir binada ünlü tasarımcıları bir araya getirip, yanına da bir insan koyup çalıştırmak... Bienal geziyormuş gibi hissettim. Herkesin karakteri yansımış” diyor.



Projeyi çok yaratıcı bulduğunu ve çok hoşuna gittiğini anlatan Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman ise buradaki dairesini ara ara kızından ayrı olarak sevgilisiyle kaçamaklar yapmak için kullanacağını söylüyor: “12 insan ile 12 meşhur şahane mimarı eşleştirip böyle bir proje yapmak... Türkân Şoray’ın, Oya Eczacıbaşı’nın, Hülya Avşar’ın, Acun’un... Herkes birtakım şeyler deniyor ve bu benim çok hoşuma gitti.”





‘Sokak Lambası’ yanıyor...





Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Toplum Gönüllüsü gençler ile 2004’ten beri yürüttüğü ‘Sokak Lambası’ projesi, sokakta çalışan çocukların sorunlarını gözlemleyerek toplumsal yaşam içinde yer almasını sağlıyor. Ünlülerin dairelerinden elde edilen gelir ile vakfın yedi yıldır sürdürdüğü projeye katkı sağlanacak.









