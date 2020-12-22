12 hastanın yaşamını yitirdiği Gaziantep’teki hastane yangınını hemşireler anlattı: Cihaz ateş topuna döndü, aniden odayı kapladı

Gaziantep Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıktığı düşünülen yangında 12 kişi hayatını kaybetti. CPAP cihazından çıktığı belirtilen yangını hastanenin hemşireleri, "Cihaz patladı ve yandı. 18 numaralı hastayı çekmeye çalışıyordum. Ateş çıkmasıyla birlikte cihaz ateş topuna döndü. Aniden oksijen boşaldı. Yangın odayı kapladı" diye anlattı.

Saymaz bugünkü yazısında yangına neden olan yüksek akım cihazın merkezinin Hatay'da bulunan ASZ Medikal adlı şirket tarafından satıldığını, bu şirketin de telefonlarına dün itibarıyla kimsenin çıkmadığını yazdı. "Medikal üreticilerinden öğrendiğim kadarıyla bu cihaz, Çinli Shenygamg RMS Medical Tech'ten ithal edildi" diyen Saymaz, "İddia o ki, geçmişte de bu cihazdan kaynaklı arızalar çıktı. Uzmanlar, entübe aşamasına gelmemiş hastalara yüksek akımda nemlendirilmiş oksijen vermek için cihazın kullanıldığını kaydediyor. Yangının yatak başındaki oksijen sistemi ile elektrik ünitesinin yan yana olmasından ötürü çıkmış olabileceği de ileri sürülüyor" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Hemşire Saliha Kütük, yaşadıklarını şöyle aktardı:

Saat 4'te 16 numaralı hastanın kanını almak için yanındaydım. Burnuma yangın kokusu geldi. Dışarından geldiğini düşünerek camı kapattım. Kokunun gitmediğini ve içeriden geldiğini fark ettim. 18 numaralı yatağın yatak başı oksijen sisteminde duman çıktığını gördüm. Duman yoğun değildi, yavaş yavaş çıkıyordu. Hastanın solunda yüksek akım cihazı, sağında vantilatör vardı. Hasta cihaza bağlı değildi. CPAP cihazı ile oksijen alıyordu.

Duman çıktığını görünce fişleri çekerek hastayı başka yere taşımayı düşündüm. Fişi çekmek istediğim anda yüksek akım cihazının su haznesi patladı. Hemen koşarak, birinci koğuşta hemşire Davut Sal'ın yanına gittim. Paniklemiştim ve korkmuştum. Sal ile koğuşa gittiğimizde cihazdan duman çıkıyordu. Cihazın bağlı olduğu panelden aşağı doğru ateş geldi. Cihaz patladı ve yandı. 18 numaralı hastayı çekmeye çalışıyordum. Ateş çıkmasıyla birlikte cihaz ateş topuna döndü. Aniden oksijen boşaldı. Yangın odayı kapladı.

Sal, oksijeni kestirdi. Duman ve yangından dolayı hastalar ayaklanmıştı. Ben de etkilenmiştim. Yoğun bakımın önünde yere yığıldım. Bilincim açıktı ancak hareket kabiliyetimi yitirmiştim. Hemşireler bana yardım etti. 45 dakikada hastaları çıkardık.

Bir diğer tanık olan 28 yaşındaki hemşire Davut Sal da şunları kaydetti:

“Kahraman Taş'ın sağındaki yüksek akım cihazının alev aldığını gördüm. Yatağı çekip yangından uzaklaştırmaya çalıştık. Cihazdan tavana doğru büyük bir alev yükseldi. Telsizden yardım istedim. Çünkü yangın iyice büyümüş ve oda dumanla dolmuştu. Taş, halen yataktaydı. Yangın tavana sıçramıştı. Gittikçe büyüyordu. Koridorda ‘Yangın var' diye bağırdım. Bağırmanın sebebi, odalardaki hastaların dışarıya çıkmasını sağlamaktı. Diğer yoğun bakımlardaki arkadaşlara sesimi duyurmaktı.

Hasta kendi imkanıyla çıktı: Tekrar COVID-19 ünitesine yöneldim. İçerisi tamamen duman olmuştu. Hiçbir şey görünmüyordu. Hemşire Kütük, iki hastayı çıkardı. Biri kendi imkanlarıyla yürüyerek çıktı. İçeriye giremedim.

Bana da oksijen verildi: VIP 2 odada yatan hastayı tekerlekli sandalyeye koyarak, refaketçı oğluyla birlikte çıkardık. VIP odalarında camları açtım. Kafamı camdan dışarıya çıkarıp temiz hava almaya çalıştım. Polisi aradım. İtfaiye ekipleri geldi. Dumandan etkilendiğim için 3-4 defa kustum. Artık dayanamadım ve dengemi kaybettim. Arkadaşım koluma girerek beni çıkardı. Bana oksijen takviyesi yapıldı.”

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