T24 LogoT24 Logo
Spor

12. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2010 14:24

-12. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar: 12 Kasım Cuma: 20.00 Konyaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır 13 Kasım Cumartesi: 14.30 Bucaspor-Ankaragücü: Aytekin Durmaz 16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım 19.00 Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor: Serkan Çınar 19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Tolga Özkalfa 14 Kasım Pazar: 14.30 Kasımpaşa-Sivasspor: Bünyamin Gezer 16.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Abdullah Yılmaz 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: Yunus Yıldırım 19.00 Galatasaray-Manisaspor: Fırat Aydınus

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24