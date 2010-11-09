-12. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar: 12 Kasım Cuma: 20.00 Konyaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır 13 Kasım Cumartesi: 14.30 Bucaspor-Ankaragücü: Aytekin Durmaz 16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım 19.00 Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor: Serkan Çınar 19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Tolga Özkalfa 14 Kasım Pazar: 14.30 Kasımpaşa-Sivasspor: Bünyamin Gezer 16.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Abdullah Yılmaz 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: Yunus Yıldırım 19.00 Galatasaray-Manisaspor: Fırat Aydınus