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Yaşam

12 gündür havalimanında yaşıyor

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gümrüksüz alanda 12 gündür yaşayan Ahmet Samim Avunca (66) polis tarafından gözaltına alındı.

27 Mart 2010 02:00

T24 - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gümrüksüz alanda 12 gündür yaşayan Ahmet Samim Avunca (66) polis tarafından gözaltına alındı. 12 gündür havalimanında yaşayan Avunca'nın hali akıllara Tom Hanks'in oynadığı Terminal filmini getirdi.


Avunca, gazetecilere inşaat mühendisi olduğunu, evi olmadığını ve kendisinin de tehlikede olduğunu öne sürdü. Sürekli seyahat ettiğini ve en güvenli yer olarak Atatürk Havalimanı’nı tercih ettiğini belirten Avunca, görüntüsünün alınmasından da rahatsız oldu. “Beni öldüreceklerdi. Ergenekon davası çıkınca biraz rahatladım. Bu yüzden havalimanı benim için en güvenli yer. Ben Türkiye’nin dört bir yanını arabamla gezdim” diyen Avunca'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için sağlık kontrolüne gönderileceği belirtildi.


Firma hakkında soruşturma açıldı

Polis tarafından Dış Hatlar Büro Amirliği’ne götürülen Avunca, verdiği ifade de 12 gündür Atatürk Havalimanı’nda olduğunu söyledi. Yapılan incelemede Avunca’nın Mart ayı içerisinde iki defa KKTC’ye uçmak için Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY)’ndan bilet aldığı ve daha sonra iptal ettirerek, uçmadığı anlaşıldı.

Bu arada emniyet yetkilileri, KTHY'nin uçağa binmeyen yolcuyu kendilerine bildirmediklerini, bu nedenle şirket hakkında soruşturma başlatıldığını belirttiler. Kamera kayıtları da incelenerek yolcu hakkında geniş bir araştırma başlatıldı.


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