12 günde bir Afrika ülkesi kadar CO2 salınacak!

321 milyon TL’ye mal olacak



Kopenhag ‘Hopenhag’ oldu

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 192 ülkenin temsilcilerinin katılacağı konferansın resmi açılışı yapıldı. Konferans başkanı Connie Hedegaard, BM’den iklim alanındaki yetkililer Yvo de Boer ve Rajendra Pachauri dün binlerce delegeye hitaben konuşma yaptı.Yaklaşık iki hafta sürecek toplantılar, 18 Aralık’ta ABD Başkanı Barack Obama dahil 100’den fazla devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirveyle sona erecek. Liderler, konferansın son bir ya da iki gününe katılacak. Bu arada çok sayıda göstericinin de konferans nedeniyle Kopenhag’a akın edeceği öngörülürken, kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.İklim Zirvesi’ne katılan delegeler gezegenin geleceği, kaynakların korunması ve küresel ısınmanın önlenmesi konularını konuşacaklar ancak ortada ironik olan bir durum var ki, organizatörler katılımcılar için bin 200 adet özel limuzin, 140 özel uçak ve akşam yemeklerinde sunulması için de havyar hazırladı. Karbon salınımının azaltılması için konuşmalar yapan devlet görevlilerinin limuzin ve özel uçak kullanması büyük eleştiri aldı. Buna karşılık zirvede sadece beş adet hibrid araç kullanılacak. Ayrıca şehirde zirveyi duyuran reklam panoları ve el ilanları için de oldukça büyük paralar harcandı. Kopenhag’da hem İklim Zirve’sinde tartışılmayacak konuların hem de bu gibi ironik durumların tartışıldığı KlimaForum adlı paralel ve alternatif bir forum daha düzenleniyor.12 günlük toplantı yaklaşık 321 milyon TL’ye mal olacak. Uçuşlar yaklaşık 16 milyon TL, delegelerin zirve için aldıkları paraysa yaklaşık 135 milyon TL tutuyor. Oteller için ödenen toplam miktar yaklaşık 48 milyon TL, zirve boyunca tüketilen yiyeceklerin maliyetiyse 8 milyon TL. Katılımcıların zirvenin yapıldığı mekâna ulaşmak için ürettikleri karbondioksit miktarınınsa 41 bin ton olacağı açıklandı. Bu miktar, herhangi bir Afrika ülkesinin bu kadar zaman içinde (12 gün) üretebileceği karbondioksit miktarına eşit.Bu arada Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, dün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın açılış konuşmasında, bu zirvenin dünyanın kaçırmaması gereken bir fırsat olduğunu söyledi. Açılışta, dünya çocuklarının, ısınma etkileri olmayan bir dünyada büyümek istedikleri mesajlarını içeren video görüntüler gösterildi. Rasmussen yaptığı konuşmada, güçlü ve iddialı bir iklim değişikliği anlaşması gerektiğine dikkat çekti. Başbakan Rasmussen, konferansın yapıldığı Kopenhag ile ilgili, İngilizce umut anlamına gelen ‘hope’ sözcüğüyle birleştiren bir kelime oyunu yaparak, “Önümüzdeki iki hafta boyunca Kopenhag, Hopenhag olacak... Bugün burada bize verileni dünyaya geri vermeliyiz: Daha iyi bir gelecek umudu” dedi. Konferansa başkanlık eden Connie Hedegaard da hükümetlerin zirvedeki fırsatı kaçırmaları halinde daha iyi bir fırsatın önlerine çıkamayabileceğini hatırlattı.