12 gün sonra enkazdan kara haber!

T24

20 yaşında kör oldu



Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile Kore'den gelen 11 kişilik arama kurtarma ekibince sürdürülen çalışmalarda, Ercişli Emrah Sokak'ta üstüste yıkılan iki binanın enkazına girildi.Buradaki çalışmada, görme engelli çilingir İsmail Akçil (39) ile kızları Dilber ve Sümeyye Akçil'in cesetlerine 12'inci gün sonra ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cesetler, ambulansla hastaneye götürüldü.Bu arada, arama çalışmalarını yakından izleyen Akçil ailesinin yakınları, cesetler bulununca fenalık geçirdi.Görme yetisini 20 yaşında kaybeden, hayata babasından öğrendiği çilingirlik mesleğiyle tutunan Akçil, aynı zamanda elektrikli eşya tamiriyle de uğraşıyordu.Akçil'in kızları Dilber (8) ile Sümeyye (13), okuldan arta kalan zamanlarında babalarına yardım ediyor, onu işyerinin dışındaki işlere götürüyorlardı.Dilber ve Sümeyye kardeşler, tüm Türkiye'yi yasa boğan 7,2 büyüklüğündeki Van depreminin olduğu 23 Ekim'de de her zamanki yaptıkları gibi elinden tuttukları babalarını işe götürüyorlardı.İsmail Akçil ile kızlarının bulunması için depremden sonra kamera kayıtları izlenerek birkaç enkazda arama yapılmış, daha sonra baba ve iki kızının Ercişli Emrah sokaktan geçerken üstüste yıkılan iki binanın arasında kaldığı belirlenmişti.