12 gün oldu; Leyla Aydemir hâlâ bulunamadı!

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Küçük Leyla'nın babası, sosyal medyada kızının bulunduğuna dair yanlış bilgilere tepki gösterdi.

Habertürk'te yer alan ahbere göre Leyla Aydemir ve ailesi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesiyle bayramlaşmak için Ağrı'ya bağlı Bezirhane Köyü'ne gitmiş, evin önünde amcasıyla oynayan 4 yaşındaki Leyla kaybolmuştu. 12 gündür arama çalışmalarına devam eden ekipler tarlalar, binalar, su birikintileri, köşe bucak her yerde iz sürüyor; ancak henüz küçük Leyla'ya dair bir iz arıyor. Drone kamera da köyü havadan tarıyor. Ancak şimdiye dek çalışmalardan bir sonuç alınamadı; Leyla'ya yönelik herhangi bir ize rastlanmadı. Dedesi, torununun bulunması için 300 bin lira ödül koydu. Ailesi, günlerdir haber alınamayan kızlarının kaçırıldığını düşünüyor.

Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları, Bezirhane Köyü ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve foseptik çukurları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Aramalar sırasında, il merkezine doğru 15 kilometrelik alan da drone kamera ile havadan tarandı. Çalışmalar sürerken camiden de Leyla için anonslar yapıldı. Kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi. Jandarma ekipleri köyde yaşayanları çapraz sorguya aldı. Köy sakinlerinin ifadeleri tutanak altına alındı. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çalışmalara katıldı.

Metruk binalar arandı

Çalışmalar 12'nci günde de tüm hızıyla devam ederken, sabah saatlerinden itibaren Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri ve AFAD ekipleri, kayıp Leyla'yı, köyün içerisinde bulunan metruk evler ve dere kenarlarında aradı. Arazi ve köy çevresinde yapılan aramalara, çok sayıda kayıp aranması olaylarında görevlendirilen, jandarmaya ait kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de katıldı. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve merayı didik didik arayan 'Modül' ve 'Mavi' de sonuca ulaşamadı.

Baba Nihat Aydemir'den tepki

Leyla Aydemir'i aramalarının devam edeceği öğrenilirken; baba Nihat Aydemir, son günlerde sosyal medyada kızının bulunduğuna dair yalan ve yanlış paylaşımların yapıldığını ve bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Baba Aydenir, "2 gün önce bir fotomontaj yapmışlar. Doğu ve Güneydoğu'da 3 saatliğine bir çocuk kaybolmuştur. Askerlerden biri çocuğu kucağına alıyor. Bu sırada bir vatandaş bulunan çocuğun Leyla olduğunu düşünerek sosyal medyada paylaşıyor. Ama öyle bir şey yok, Leyla bulunamadı" şeklinde konuştu.

Çaresiz olduklarını ve tüm Türkiye’den destek gördüklerini yineleyen baba Aydemir, kızının bulunması için ekiplerin ellerinden geleni yaptığını anlattı. Baba Aydemir, Leyla'nın köyde olmadığını ve kaçırılmış olabileceğini savundu; kızının bir an önce bırakılmasını istedi.

Baba Aydemir, "Çocuğu bulamıyoruz. Yüzde bir milyon dışarıdadır. Ama eğer sesim, kızımı kaçıran o adama gidiyorsa ve onda merhamet ve vicdan varsa çocuğumu bir yere bıraksın, alalım. Çocuğum şimdi ne haldedir? Perişandır, yemek yemiyor. Süt kullanıyor. Eğer sesim o adama gidiyorsa, çocuğuma süt verin. Eğer biraz merhamet ve vicdan varsa kızımı bir yere götürsün ben ondan şikayetçi olmayacağım. Çocuğumu bir yere getirip bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

Eylül'den d ehaber yok

Bursa'dan yaz tatili için anne ve babasıyla birlikte memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesine gelen ve Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" şeklinde ifade verdi. Bu ifadenin üzerine, köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.'nın ifadelerine başvuruldu. Ayrıca jandarma ekiplerinin, baba İbrahim Yağlıkara'nın ifadesi sonrası köydeki bazı evlerde de arama çalışması yürüttüğü belirtildi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin Eylül'ü arama çalışmalarında arama köpeği de kullanıldı.