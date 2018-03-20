12 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davalarda, aralarında iş insanı, eczacının da bulunduğu, 4’ü tutuklu 12 sanık, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2’nci ve 4’üncü Ağır Ceza mahkemelerinde görülen davalarda tutuklu sanıklar, işçi Hikmet Gök, eczacı Kasım Akçay, Mehmet Akif Karagöz ve Serkan Yılmaz ile tutuksuz sanıklardan iş insanı Cüneyt G., Fatih T., Ayşe A., Murat S., Fatma Ö., Hürü Ş., Nimet Ş., Talip A., Önder I., Özkan K., Pelin Ş. ve Zeynep Ş. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Subaylardan sorumlu abi olduğu iddia edilen eczacı Kasım Akçay, savunmasında, “ByLock kullanmadım. Askerlerden sorumlu olduğum ifadesi de doğru değil. İftiralarla 15 aydır tutukluyum. Eczanem kapandı. Eşim tutuklandı. Ticari olarak 3 milyon TL ciro kaybım var. İtibar kaybımı hesaplayamadım. Bilmeyerek bir işe bulaştım, bir kumpasın ortasında kaldım. İyi niyetimi kullandılar. Devletimden özür diliyorum. 2 çocuğum mağdur, kefalet de olsa tahliye mi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Kasım Akçay’ı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut durumunun devamına karar verdi.

Pınar Eğitim Kurumları\'nın ortağı olduğu iddiasıyla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuksuz sanık iş insanı Cüneyt G. ise \'silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan istinaf yolu açık olmak kaydıyla, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Murat S, Talip A ve Serkan Y.’ye ‘örgüt üyeliği suçundan’ 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan, tutuksuz şüpheliler Özkan K ve Hürü Ş. ile tutuklu sanık Mehmet Akif Karagöz’ü 7’şer yıl 6’şar ay, Pelin Ş, Zeynep Ş ve Fatih T.’yi de 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Fatma Ö.’ye ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Akif Karagöz ve Serkan Yılmaz’ın tutukluluk durumlarının devamına karar verirken, tutuksuz sanıklardan Murat S. ve Talip A.’nın da tutuklanmasına hükmetti. Öte yandan, Nimet Ş ve Önder I. ise, ‘örgüt üyeliğinden’ beraat etti.

CUMHURİYET SAVCISI, SP ESKİ İL BAŞKANININ BERAATİNİ İSTEDİ

FETÖ’ye üye olmak suçundan yargılanan Fazilet Partisi ve Saadet Partisi eski il başkanı tutuksuz sanık Mustafa A. ile kardeşi avukat Halil İbrahim A. hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı, Mustafa A.’nın ‘örgüt üyeliğinden beraatini isterken, kardeşi Halil İbrahim A.’nın ise cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı 20 Nisan’a erteledi.