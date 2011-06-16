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Kültür-Sanat

12 Eylül'ün yasaklısı 'Buğday'ın Türküsü' tekrar basılıyor

Yeni Türkü'nün ilk albümü 'Buğday'ın Türküsü' 32 yıl sonra tıpkıbasım olarak yeniden çıkıyor.

16 Haziran 2011 03:00

T24 - Yeni Türkü'nün ilk albümü 'Buğday'ın Türküsü' 32 yıl sonra tıpkıbasım olarak yeniden çıkıyor.

Yasaklı albüm 'Buğday'ın Türküsü' tekrar basılıyor
Derya Köroğlu (sağda) ve Selim Atakan.

12 Eylül döneminde yasaklanan Yeni Türkü´nün 1979 tarihli ilk albümü ‘Buğday’ın Türküsü’, 32 yıl sonra Ada Müzik tarafından tıpkıbasım olarak yeniden yayımlanacak. Albümün sonbaharda yayımlanması planlanıyor.

YENİ TÜRKÜ - BUĞDAYIN TÜRKÜSÜ

İnternetteki sinemamuzik.com sitesinin haberinde ‘Buğday’ın Türküsü’nün öyküsü şöyle özetlendi: Ankara Bahçelievler 43. Sokak’taki evde temelleri atılan Yeni Türkü’nün doğum tarihi 1977 yılı. Hacettepe Tıp öğrencisi Zerrin Yaşar (Atakan), Hacettepe’den mezun patoloji uzmanı Selim Atakan ile ODTÜ Mimarlık’ı bitiren Derya Köroğlu’dan oluşan grup, Latin Amerika müziğinde görülen nueva cancion (yeni türkü) hareketinden etkilenerek bu ismi almıştı. Boş zamanlarında müzik yapan Yeni Türkü, ilk albümü ‘Buğday’ın Türküsü’nü 1979’da yayımladı. Çeşitli zorluklar içinde çıkardıkları albümü çalıştıkları yerlerden izin alamadıkları için konserlerle tanıtamadı grup.

Bu arada, 12 Eylül 1980’da asker, devlet yönetimine el koyunca ‘Buğday’ın Türküsü’ yasaklandı ve ancak tezgah altından satılabildi.

‘Buğday’ın Türküsü’yle ilk hedef kentli insana türküyü çağdaş normlarda vermek, diğer yanda Osmanlı kültürünün nitelikli örneklerinden yararlanarak geçmişi günümüze taşımaktı. Grubun isim babası ise kendi edebiyat dergisinin adını onlara veren şair Yaşar Miraç’tı.

Elemanların cepten para harcayarak Ankaralı Ze Plak etiketiyle çıkardıkları ‘Buğday’ın Türküsü’nde Selim Atakan’ın Nazım Hikmet, Can Yücel ve Yaşar Miraç’a ait dizelere yazdığı besteler bulunuyordu. 12 Eylül müdahalesinin hemen öncesinde yayımlanan albüm hak ettiği ilgiyi göremedi ve keşfedilemeden kenarda kaldı.


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