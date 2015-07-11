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12 Eylül'ün son komutanı Tahsin Şahinkaya toprağa verildi

Evren’in vefatının ardından Şahinkaya, 12 Eylül davasının hayatta kalan son sanığıydı

11 Temmuz 2015 18:01

Tedavi gördüğü Haydarpaşa GATA Hastanesi’nde yaşamını yitiren 12 Eylül askeri darbe döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya toprağa verildi. 

Haydarpaşa GATA Hastanesi’nde hayatını kaybeden 12 Eylül askeri darbe döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya için 1. Ordu Komutanlığı’nda askeri tören düzenledi. Tahsin Şahinkaya’nın cenazesi daha sonra cenaze töreni için Selimiye Camii’ne getirildi. Tahsin Şahinkaya’nın ailesi ve yakınları cenaze töreni için camiye gelmeye başladı. Şahinkaya’nın cenazesi Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de 9 Mayıs'ta Ankara'da tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti. Evren’in vefatının ardından Şahinkaya, 12 Eylül davasının hayatta kalan son sanığıydı.

 

'Gençlerin duyduğu gibi değil'

 

Törene katılan emekli Hava Astsubayı Ertuğrul Aslan, “55 yılından bu yana beraberdik. Şahinkaya hava kuvvetlerine çok büyük hizmetler vermiştir. Çok çalışkan, disiplinli çok sevecen biriydi. Gençlerin duyduğu gibi değil. Çok nazikti, çok kibardı. Hava kuvvetlerine çok şey vermiştir. Bir tek karıncayı incelttiğini hatırlamıyorum. Çoğu abartmalar. Böyle bir şey başlarına geldi. 12 Eylül olduğunda herkes bizi omuzluyordu. ‘Bizi kurtardınız’ diyorlardı” dedi.  

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