'12 Eylül'ün hesabı kapanmadan gerçek bir demokrasi kurulamaz'

DİSK, 12 Eylül darbesinin 29. yılında 'Ne Unuturuz Ne Affederiz' adlı bir toplantı düzenleyecek. Yapılan yazılı açıklamada 12 Eylül darbesi ‘bir yıkım projesi’ olarak vurgulanıyor.



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 12 Eylül’ün 29. yılında “12 Eylül Öncesi-Süreci ve Sonrası: Ne Unuturuz ne Affederiz” isimli bir toplantı düzenliyor. Gazeteci ve yazarların da konuşmacı olarak katılacağı toplantı, 12 Eylül 2009 Cumartesi günü saat 13.00 ile 16.00 arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



DİSK’ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “12 Eylül askeri darbesinin, sonuçları açısından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kırılma noktası ve yarattığı siyasal-toplumsal model açısından bir dönemeç olduğu” vurgulandı. 12 Eylül’ün “bir yıkım projesi” olarak vurgulandığı açıklamada şöyle denildi: “12 Eylül çok iyi planlanmış bir organizasyonun ürünüdür. O nedenle 29 yıldır haykırıyoruz; ‘Ne unuturuz ne affederiz.’ 12 Eylül’ün hesabı kapanmadan, darbeciler hesap vermeden bu ülkede gerçek bir demokrasi kurulamaz. Özgürlükler güvenceye alınamaz. Evrensel hukuk kuralları egemen kılınamaz.”



Toplantının “Bir Türkiye Gerçeği: 12 Eylül (Öncesi-Süreci-Sonrası)” başlıklı oturumunda, dönemin DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, DİSK Güvenlik Sorumlusu Mehmet Ertürk, davanın avukatları Cem Alptekin ile Rasim Öz, yazar avukat Sadık Eral ve gazeteci Derya Sazak konuşmacı olarak yer alacak. Toplantıda ayrıca gazeteci Şükran Soner “Ekonomik/Sosyal Haklar ve 12 Eylül”, gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ise “Dünden Bugüne Darbe Yolları” başlıklı birer konuşma yapacak.



