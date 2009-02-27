12 Eylül'ün gölgesi kalkıyor

1980 darbesinden sonra hazırlanan öğretim üyeleri disiplin yönetmeliği kaldırılıyor. Yönetmeliği yenilemeye karar veren YÖK, hocalar hakkında soruşturma açılmasına sebep olan maddeleri, 'adli suç' klasmanına sokmaya hazırlanıyor.



12 Eylül 1980 darbesinin ardından çıkarılan 'öğretim üyeleri disiplin yönetmeliği' kaldırılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), önceki gün yaptığı toplantıda bir 'Hukuk Komisyonu' kurarak, disiplin yönetmeliğini yenileme çalışmalarına başladı.



Askeri yönetim zamanında 21 Ağustos 1982'de çıkarılan 'Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği' özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda binlerce öğretim üyesinin soruşturma geçirmesine yol açmıştı. Hazırlanacak yeni yönetmelikle adli suçlarda öncelikle savcılıklar tarafından inceleme yapılmasının önü açılacak. Örneğin mevcut disiplin yönetmeliğinde 'borçlarını ödememek' kınama cezası gerektirirken, bu disiplin suçu yönetmelikten çıkarılacak. Mevcut yönetmelikte, 'verilen emirleri zamanında yapmamak', 'amire saygısız davranmak', 'borçlarını kasten ödememek', 'güven duygusunu sarsacak nitelikte hareket etmek' gibi ifadeler cezaya yol açıyordu.



Şengör'ü yakan madde



Bir şirketin yönetim kurulunda olduğu ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma açılmış, üniversiteden atılması istenmişti. Buna yol açan disiplin maddesi de değişecek. Herhangi bir şirketin yönetim kurulunda yer alan öğretim üyelerine 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezasının verilmesi veya hiç ceza verilmemesi planlanıyor. İntihal (aşırma) ile ilgili cezaları da düzenlemeyi planlayan YÖK, bu konuda sadece zamanaşımı konusunda fikir birliğine vardı. İntihal olduğu belirlenen eser yeniden basılmaya devam ederse dosya zamanaşımına uğramayacak. Öğretim üyesi referans verse dahi uzun bir bölümü aynen alıp eserinde kullanamayacak.





Yönetmelikte öğretim üyelerinin tamamına yakınını rahatsız eden maddeler şunlar:



* Verilen emir ve görevleri yapmakta kayıtsızlık göstermek

* Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta

bulunmak

* Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak

* İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek

* Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak

* Öğrencilerle olan ilişkilerinde, öğretim elemanı saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak

* Amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak

* Resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak

* Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak

* Yükseköğretim törenlerinin programlarını ihlal edecek hareketlerde bulunmak

* Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilan yapıştırmak

* İşi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek

* Yasaklanmış her türlü yayını veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak

* Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek



Ömer Dinçer üniversiteye dönebilecek



Yenilenen disiplin yönetmeliğinde, 'Kamu görevinden çıkarılan öğretim üyesi 5 yıl aynı suçu işlemezse üniversitede veya bir kamu kurumunda göreve başlayabilir' şeklinde bir düzenleme de yer alacak. 2006 yılında öğretim üyeliğinden atılan eski Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer 'intihal' gerekçesiyle mesleğinden çıkarılmıştı. Düzenleme kabul edilirse Ömer Dinçer'in üniversiteye dönüşünün yolu açılacak. Ayrıca 'herhangi bir gelir getiren bir işte çalışanın üniversiteden atılabileceği' maddesinde yapılacak düzenleme ile bu öğretim üyelerinin 'görevden çekilmiş' sayılacağı öğrenildi. Bu durumda Celal Şengör de istifa etmiş sayılacak.