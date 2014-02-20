12 Eylül Davası'nda karar duruşması yarın

Türkiye’de bir darbenin sivil mahkemelerde ilk kez yargılandığı ve darbeyi yapan cuntadan hayatta kalanlardan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya’nın sanık olduğu 12 Eylül Davası’nda kararın yarın açıklanması bekleniyor.

4 Nisan 2012 tarihinde görülmeye başlanan, darbeyi yapan cuntadan hayatta kalanlardan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya’nın sanık olduğu 12 Eylül Davası’nda son dava yarın. Agos’tan Emre Can Dağlıoğlu’nun haberine göre, yarınki duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

Davanın 25 Ekim’deki duruşmasında, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Kocaman, esas hakkında görüşlerini açıklamıştı ve dava, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için 27 Aralık 2013’e ertelenmişti. Savcı Kocaman, Evren ve Şahinkaya hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 146. maddesi gereğince, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni iskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

12 Eylül 2010 referandumuyla birlikte 1982 anayasasında yer alan ve “12 Eylül’ü gerçekleştiren Millî Güvenlik Konseyi ile bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümet ve Kurucu Meclis üyeleri hakkında” dava açılmasını engelleyen geçici 15. maddenin kaldırılması sonrasında, hemen 13 Eylül’de dahi 12 Eylül darbecileri hakkında suç duyuruları yapılmaya başlanmıştı. Suç duyurularını toplayan Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Demir, 7 Nisan 2011 tarihinde 12 Eylül Darbesi’ne ilişkin ilk soruşturmayı açtı.

Soruşturma açılmasından yaklaşık bir yıl sonra açılan davanın iddianamesini uyarınca, esas suçlama genel olarak parlamentonun feshedilmesiyle sınırlı kaldı. Davanın kapsadığı zaman diliminin, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün uyarı mektubunun Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit’e iletildiği 2 Ocak 1980 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nın yeniden oluşturulduğu 6 Aralık 1983 arasındaki dönem olması da, darbeye zemin hazırlamak için organize edilen olayların davanın dışında kalmasına yol açtı. İddianameye göre, davanın sanıklarının sadece Evren ile Şahinkaya’nın yanı sıra o dönem hayatta olan, fakat 29 Mayıs 2011’de yaşamını yitiren dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer olması da, darbeye müdahil olan diğer asker ve sivil bürokratların soruşturulamamasına sebep oldu.