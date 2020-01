12 Eylül'de idam edilen Veysel Güney'in anıt mezarı açıldı

T24 Hülya Karabağlı/ ANKARA

12 Eylül darbesi tarafından idam edilen ve cenazesi bugüne kadar bulunamayan Veysel Güney için Malatya'daki köyünde anıt mezar yaptırıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Veysel Güney'in arkadaşları tarafından yaptırılan anıt mezarın açılışına katılan yüzlerce insan Veysel'in cenazesinin bulunmasını istedi.

Son mektubu

12 Eylül 1980 darbesinin ardından 11 Haziran 1981 günü Gaziantep'te idam edilen, ancak cenazesi ailesine verilmeyen Veysel Güney için köyünde yaptırılan anıt mezar, yüzlerce kişinin katıldığı bir etkinlikle açıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Davulku köyünde, Güney'in idam edilmeden önceki son mektubunda vasiyet ettiği şekilde yaptırılan anıt mezarın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Devrimci 78'liler Federasyonu üyeleri, Veysel Güney'in babası Ali Güney, Veysel Güney'in ağabeyi Ayhan Güney ve çeşitli siyasi partiler ile kitle örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Vasiyetindeki gibi yaptırıldı

Veysel'in vasiyetinde söylediği, "Mezarımı yol kenarına kazın, üzerine devrim şehidi yazın, başına yıldızlı yumruk kazın, gidiyorum ölümsüzlüğe. Hoşçakalın. Sizin Veysel" sözleri anıt mezarında yerine getirildi.Açılışından önce Davulku köyünde bir yürüyüş yapıldı. CHP'li Tezcan, Ağbaba ve Veysel Güney'in arkadaşlarının da aralarında bulunduğu topluluk, "Veysel Güney ölümsüzdür" şeklinde sloganlar atarak anıt mezara kadar yürüdü.

Ağabey Güney: Cenazemizi istiyoruz

Veysel Güney'in ağabeyi Ayhan Güney, "Bize Veysel'in mezarını vermediler, ama biz onu kallbimizde yaşatıyoruz. Buradaki kalabalık onu yaşatıyor ve yaşatacağına inanıyorum. Mezarını bulmak için uğraşan 78'liler Federasyonu'na, sayın vekilim Veli Ağbaba'ya ve Cumartesi Anneleri'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Dinçer: 11 günde idam edildi

Devrimci 78'liler Federasyonu adına Ethem Dinçer de yaptığı konuşmada, Veysel Güney'in son mektubunu alabilmek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na başvuru yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Sadece mektubu vermeyeceklerini düşünerek, dosyanın tamamını istedik. Dosyadan mektup da çıktı. Ama mektubun yanı sıra inanılmaz hukuk skandalları içeren metinler çıktı. Veysel, 11 gün arayla yapılan iki duruşmada alınan kararla idam edildi. Aslında ikinci duruşmayı da yapmayacaklardı, ancak tanık polislerin bazıları şehir dışında olduğu için ikinci duruşmada karar alındı. Bugün en basit trafik suçlarında bile 11günde mahkemeler bitmiyor. 12 Eylül'ün hukuksuzluğunun en önemli kanıtlarından biri bu dosyadır.

"Cenazeyi gömen yüzbaşı, Ankara Orduevi'ne girip çıkıyor"

Dosyadan önemli bir belge daha çıktı, gömülme izni başlığını taşıyordu. Savcının, cenazeyi teslim alan yüzbaşının ve adli tabibin imzalarını taşıyordu. Savcı Mete Göktürk, daha sonra kitapta ne kadar hukuksuzluklar işlendiğini kendisi yazdı. Yüzbaşı Burhan Erdem'e, 'babası Ali Güney'e teslim edilmek üzere' diye bizzat belirtilerek bir tutanakla verildi. Cenaze Burhan Erdem'e teslim edildi. Burhan Erdem, şu anda emekli bir albay ve her gün Ankara Orduevi'ne girip çıkıyor. Cenazemizin kimde olduğu belli, katillerin kimler olduğu belli. Katillerin bir an önce yargılanmasını, cenazeyi teslim etmeyen Burhan Erdem'in de bir an önce cenazemizi teslim etmesini istiyoruz.

"DNA tespitlerinde hileler yapıldı"

Gaziantep mezarlığında, bir mezar bulduk. Benim şu an hala kişisel düşüncem o mezarda bulduğumuz kişinin Veysel Güney olduğudur. Tanıklar da mezarın yeri de bize ulaşan çeşitli bilgiler de bunu söylüyor. Biz o mezarı açtık, fakat DNA tespiti sürecinde büyük hileler yapıldı. Önce İstanbul'a gönderildi, bir ay bekletildi. Sonra Ankara'ya gönderildi, bir ay bekletildi ve cenazenin Veysel olmadığı iddia edildi.Bugün anıtını yaptık, ama hiç umudumuzu kaybettik. Bir gün mutlaka buraya Veysel'in cenazesini getireceğiz."

"Bu utanç tablosunu kabul etmek mümkün değil"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise yaptığı konuşmada, geçen yıl ziyaret ettiği Davulku köyünde ailesine ve köylülere anıt mezar yapımı konusunda söz verdiğini belirterek, yaptırdığı anıt mezarın açılışına yurdun dört bir yanından katılan katılımcılar teşekkür etti. Ağbaba, şunları söyledi: "Veysel Güney, Gaziantep E Tipi Cezaevi'nde savcı nezaretinde idam edilmiş, cesedi ailesine teslim edilmek üzere Yüzbaşı Burhan Erdem’e teslim edilmiş, ancak 32 yıldır ailesine teslim edilmemiştir. Darbeciler Veysel’e bir mezar taşını bile çok görmüştür. Veysel Güney’in yargılanması, idamı, infazı ve devamında yaşananlar aslında 12 Eylül’ün özetidir, 12 Eylül’ün kendisidir. Hukuksuzluğun, keyfiliğin, bu ülkeye yaşatılan acıların özetidir Veysel Güney dosyası. Düşünün ki, idam kararını verenler biliniyor, idamı infaz edenler biliniyor, infazın yapıldığı yer biliniyor, infazda görevli Savcı biliniyor, cesedin teslim edildiği yüzbaşı biliniyor ama Veysel’in yeri halen bilinmiyor. Bu utanç tablosunu anlayabilmek, normalleştirmek, bunu sıradan bir olay olarak kabul etmek mümkün değildir."

"32 yıldır evlatlarının cenazesine ulaşamadılar"

Bugüne kadar olaya ilişkin etkili bir soruşturma yürütülmediğini, bütün sorumluların, görevlilerin bilindiği halde hiçbir adım atılmadığını ve bir kişinin dahi bugüne kadar ifadeye çağrılmadığını kaydeden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir aile düşünün ki, 32 yıldır 12 Eylül rejimi tarafından idam edilen evlatlarının peşinde ve halen ulaşamamış. Bunun sorumlusu 12 Eylülcüler olduğu kadar 30 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir.

Her gün ileri demokrasi nutuklarının atıldığı, her gün darbelerle hesaplaşıldığı söylenen bu günlerde Veysel’in cesedi halen kayıp.