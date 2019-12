12 Eylül’de cinsel içerikli yayınlar da yasaklanmış

Hülya KARABAĞLI



T24/ ANKARA





Adalet Bakanlığı’nın 12 Eylül döneminde yasak ve toplatma kararı verilen yayınlarla ilgili çalışması gözleri bir kez daha o döneme çevirdi. 12 Eylül 1980 sonrası Milli Güvenlik Kurulu (MGK)’nin 1402 sayılı kararıyla sıkıyönetim komutanlıklarına her türlü yayına sansür uygulama yetkisi veriliyor. Yasaklama ve toplatmalar Adalet Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, mahkeme kararları ve genelgelerle yapılıyor.



TBMM Kütüphanesi’ndeki belgeler, 12 Eylül’ün sadece ideolojik kitaplara değil, cinsellik içerikli, porno ve seks yayınlarını da toplattırıyor. Müstehcen olan ya olmayan kitaplar da yasaklardan nasibini alıyor.





CEM KARACA, SELDA VE ZÜLFİ LİVANELİ



Cem Karaca’nın “1 Mayıs’ı Durduramayacaklar”, Selda’nın‘Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” şarkısı ile Zülfü Livaneli yasak listesine giriyor. Dünya şairi Nazım Hikmet, Adalet Ağaoğlu, Muzaffer İzgü, Gülten Akın, Asım Bezirci, Necip Fazıl Kısakürek, İsmail Beşikçi, Ümit Kaftancıoğlu, Musa Anter, Doğu Perinçek, Adalet Ağaoğlu, Çerkez Alfafesi, Kürtçe Alfabe, Kilise Takvimi, Kenan Evren’e Açık Mektup, Bulgar piyesi Züleyha da yasaklanıyor.





İZGÜ’NÜN ‘DONUMDAKİ PARA’ ESERİ



Sait Faik Abasıyanık (Medarı Maişet Raporu), Said Nursi (Mesnevi Nuriye), M.Emin Bozaslan (Mem-ü Zin), Lenin (Ne Yapmalı-Muzaffer Erdost çeviri), Adalet Ağaoğlu (Fikrimin İnce Gülü), Muzaffer İzgü (Donumdaki Para),Mehmet Kök ( Devrimci Öğretmen), Dr. Hikmet Kıvılcımlı( Devrim Zorlaması Demokratik Zorlama), Fethi Naci (Az Gelişmiş Ülkelerde Askeri Darbeler ve Demokrasi). Yusuf Küpeli ( Bağımsız Türkiye bildirisi), Lenin (Devlet), Aşık Sinem Bacı (Dünden Bugünden İhsani), Yalçın Yusufoğlu(İlke dergisi), TSİP (İşçiler- Emekçiler- Kardeşler),





ÜMİT KAFTANCIOĞLU- GÜLTEN AKIN



Ümit Kaftancıoğlu (Kan Kardeşim), Gülten Akın ( Kırmızı Karanfil), Süleyman Asman (Komünist Partisi Manifestosu), Ataol Behramoğlu(Kuşatmada), İsmail Beşikçi (Kürtlerin Mecburi İskanı- Türk Tarih Tezi ve Kürt Sorunu), Mehmet Emin Bozaslan (Kürtçe Alfabe), Hasan Kıyafet (12 Mart Fıkraları), Asım Bezirci( On Şair On Şiir), Mustafa Alpay (Sinema 99 dergi), Stalin(SSCB’de Sosyalizmin Ekonomik Sorunları),Ertuğrul Kürkçü-Yusuf Küpeli- Mahir Çayan-Münir Aktolga (Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup), Asım Aslan (Belgelerle Türkiye), Musa Anter (Birine Reş), Nazım Hikmet (Benerci Kendini Niçin Öldürdü), Doğan Kılıç (Barzani ve Kürdistan Cumhuriyetinin Kuruluşu), Emine Engin (Toplu Sözleşmeler ve Devrim Savaşı), Ali Başpınar( Töbder), Atilla Tokatlı’nın çevirisiyle (Lenin ve Seçme Yazıları), Necip Fazıl Kısa Kürek,(Vatan Haini Değil Vatan Dostu Vahidüttün), Şefik Kahraman Kaptan ( Yankı Dergisi), M. Avni Özgürel (Yeni Sözcü Dergisi),







MAHİR ÇAYAN-HÜSEYİN İNAN



Nihat Behram (Sol Kendini Anlatıyor), Dr.Rıza Nur(Hayat ve Hatıratım), Karl Marks (Kapital), Karl Marks –Engels (Komünist Manifesto), Köy Enstitüsü ve Solculuk, Doğu Perinçek (Kıvılcımlının Burjuvazi Ordu ve Devlet Teorisinin Eleştirisi), Şiar Yalçın’ın çevirisini yaptığı (Komünizm ve İnsanlık Değerleri), Bazil Nikitin (Kürtler Cilt 1), Mehmet Koç (Savaşan Saz. Savaşan Söz), Mahir Çayan (Toplu Yazılar), Hüseyin İnan (Türkiye’de Devrimin Yolu), Savaşan Saz. Savaşan Söz), Mahir Çayan (Toplu Yazılar), Hüseyin İnan (Türkiye’de Devremin Yolu), Yürüyüş Dergisi, Züleyha (Bulgarca Piyes).



Çin Komünist Partisi 10 Milli Kongre Belgeleri, Çerkez Meselesi, Çerkez Alfabesi, Devrimci Sendika Muhafeleti, Kemal Pilavoğlu(Din Rehberi),





DÜNYA MÜSLÜMANLAR HARİTASI



Adalet Ayağa Kalk, Atatürk, Aydınlık Dergisi, Akıncılar Dergisi, Atılım Dergisi, Anarşizm mi? Sosyaliz mi?, Bir Ölür Bin Doğarız, Halkın Birliği tarafından hazırlanan (İbrahim Kaypakkaya’nın Fikirleri ve Mücadelesi Yaşıyor afişi). Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek, Bağımsız Türkiye, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, Cem Karaca’nın okuduğu, (1 Mayıs’ı Durduramayacaklar plağı), Devrimci Yol ve Maocu Düşünceler, Dünya Müslümanlar Haritası, Dünya Komünist Hareketi, Felsefenin İlkeleri, Faşizm ve anti Faşizm Mücadele, Ferman Padişahın Dağlar Bizimdir, Gerilla Savaşı, Genç Sosyalist Dergisi, Halkın Kurtuluşu, Halkın Sesi, Halkın Kurtuluşu Yayınlarına ait 1977 yılı takvimi, Halkın Yolu, Halkın Birliği, Halk Türküleri, Deyişler ve Ağıtlar, Haydi 1 Mayıs’a, Hasret Dergisi, Hıristiyanların Çarmıha Gerilişi, İlerici Yurtsever Gençlik, İ.T.Ü Der Bülteni, İbrahim Kaypakkaya Seçme Yazılar,





TÜRKÇE İZAHLI KÜRTÇE GRAMER



İslamcı Gence Notlar, İstiklal Savaşında Foklar, İslami Devlet Müzesi, İşçi Marşları, İncil Hakkındaki, Kürtçe Lügat, Kuran-ı Kerim, Kürtçe Alfabe, Kilise Takvimi, Kürdistan, Kurtuluş, Komünist, Kutsal Kitaplar, Kenan Evren'e Açık Mektup, Kürt Tarihi Kısaca, Kıbrıs Türkünün Gerçek Davası, Kontr-Gerilla, Mahir Çayan Toplu Yazıları, Mustafa Suphi Kavgası ve Düşünceleri, Militan Gençlik, Mersin Soda İşçilerinin Mücadelesi, Mao-Zedung Seçme Sözler, Milli Demokratik Devrim, Nizam-ı Alem Dergisi, Orak Çekiç, Selda'nın okuduğu (Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi" Şarkısı), Şeyh Ahmedin Vasiyetnamesi,Trük Hakimiyeti Altında Yunanlıların Milli Hassasiyeti, Türkiye Gerçeği, Türkiye'de Sınıflar, Türkiye Komünist Partisi Programı, Türkiye Halk Kurtuluş Parti Cephesi(THKP-C) dava dosyası yazılı belgeler, Türkçe İzahlı Kürtçe Gramer,Ulusal Sorun ve Çerkeslerin Konumu, Varlık Dergisi, Yeni Dünya Sosyalizm Sorunları, Yahudi Tarihinde İlahlar ve Mısırlılar,Yeni İşçi Postası,





PARİSTE SON TANGO-BRAVO SEKS –YATAK OYUNLARI



Angel Erkek Arıyor albüm, Aşk Yatağı, Aşk 77 albüm, Ateşli 2 Kadın, Amazonda Aşk, Amerikan Sexus,Büroda Seks, Resimli Sevişme ve Seks Sanatı, Bravo Seks, Cinsel Yaşamda Kadın, Cıbıl Ayşe, Cinsel Birleşme Pozisyonlar, Sibil, Mari, Helga, Janet, Piliçler, Erkeksiz Yaşayamam, Evlilikte Cinsi Anlaşma, En Güzel Seks Kadınları, Ero Seks, Erotik Seks, Foto Seks, Garantili Kız Tavlama Sanatı, Günahkar Melek, Gerdek Gecesi 2 Seks Albümü, Gerdek Resimli Cinsel Rehberi,200 Kadınla Cinsel Temas Kuran Adam, Kamçılı Kadın, Orospu, Porno fotoğraflı, Playboy, Seks Kokulu Bahçe, Süper Seks Karanlık Oda Seri, Seks ve Yatak, seks Ve Özgürlük, Seksoloji, Seks Okulu, Seks Peşinde, Sevişmek, Seks Pozisyonları, Şahane Dul, Şehvetle Kuduranlar, Şoför ve Metresi,Yatak Oyunları, Azgın Bakireler, Azgın Dişi Seks Albümü, Cicim, Çıldırtan Kalçalar, Çılgın Arzular, Çırılçıplak Dişi, Dilber Çıplaklar Albümü, Dişi Kuş Uçuşa Hazırım Sevgilim, Erkek Dediğin Çıplak Olur . Kadın Nasıl Tavlanır, Muz Sever misiniz, Oh Oh, Orospu, Ye Babam Ye, Seks Oteli, Seks Okulu, Sine Seks, Sonsuz Şehvet, Şehvet Kuyusu, Süper Evlilik, Süper Seks, Şehvetli Kızlar, Kiralık Erkekler, Yatak Oyunları,