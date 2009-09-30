12 Eylül mektuplarını okurken saçlarını kesecekler!

Uluslararası İstanbul Bienali’ne paralel olarak sunulacak “Kadınlar Saçlarını Çözüyor/ 12 Eylül’e Mektuplar” sergisinde, kadınların kaleminden 12 Eylül mektupları, kadın sanatçılar tarafından okunacak.



Gerçek veya kurgusal anlatılar üzerinden bir döneme ayna tutmayı ve farklı hikayeleri bir araya getirerek 12 Eylül’ü hatırlatmayı amaçlayan “Kadınlar Saçlarını Çözüyor/ 12 Eylül’e Mektupları” sergisi, 1-10 Ekim tarihleri arasında Uluslararası İstanbul Bienali kapsamında Garajistanbul’da açılacak.



Türkiye’nin pek çok ilinden kadınların farklı araç ve formlarda hazırladıkları mektupların yer aldığı bu sergi, ziyaretçilerin ‘o anda ve orada’ yazacakları mektupların da dahil edileceği interaktif bir sergi olacak. Sergide tamamı kadınlar tarafından yazılmış 12 Eylül’e ilişkin mektupların yanı sıra fotoğraflar, karikatürler, resimler ve objeler de yer alacak.



“Görülmüştür” damgalı mektuplar



Mektupların bir bölümü günümüzde yazılmış, 12 Eylül’ün unutulmuş hakikatini dile getirmeye çalışan anıları ve tanıklıkları içerirken; “görülmüştür” damgasını taşıyan az sayıda mektup da, otuz yıl öncesinden, kadınların sessiz çığlıklarını, acılarını, kimi kez çocuklarıyla birlikte katlanmak zorunda kaldıkları korkunç koşullara karşı direnişlerini anlatıyor.



Mektuplar, askeri darbenin sadece cezaevindekileri değil, onların çocuklarını, ailelerini, sevdiklerini, yakınlarını nasıl derinden etkilediğini anlatırken, darbelerin çocukların ve toplumların hayatını nasıl karanlığa sürüklediğini de ortaya koyuyor.



Kadınlar saçlarını kesecek



Sergi süresince kadınların 12 Eylül’de yaşadığı bedensel travma da canlandırılacak. Kadınlar saçlarından bir parçayı kesip, sergi alanındaki cam fanusun içine koyacaklar. Binlerce kadının 12 Eylül sonrasında yaşadığı cinsel saldırıların, hâlâ taşınan bedensel travmanın simgesi olan bu saçların, “Darbeciler Yargılansın, İşkenceciler ve Tecavüzcülerden Hesap Sorulsun” kampanyasının bir parçası haline geleceği düşünülüyor.



Mektupları kadın sanatçılar okuyacak



Mektuplar, aralarında Hale Soygazi, Lale Mansur, Jülide Kural, Suna Selen, Leyla Özalp, İnci Aral, Füsun Demirel, Deniz Türkali’nin de bulunduğu kadın sanatçılar tarafından okunacak. 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlik sergi alanında saat 17:00’de başlayacak.



Ayşegül Devecioğlu, Gülden Treske, Halime Güner, Latife Tekin ve Umut Tümay Arslan’dan oluşan jürinin seçtiği mektuplar ilk olarak Ankara’da 12. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde sergilenmişti.



