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Yaşam

12 Eylül'de solcular 'Timurtaş Hoca'nın abdest suyunu hazırlamış

Timurtaş Uçar'ın eşi: Aylar sonra kapımızın önüne bıraktıklarında çocuklarım bile kendisini tanımadı. Seslenmese ben bile tanıyamayacaktım

12 Eylül 2013 16:49

12 eylül darbesinin 33. yıl dönümünde yapılan röportajlar ve darbe mağdurları tarafından verilen demeçlerde ilginç ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Dönemin en meşhur hocalarından olan Timurtaş Uçar Hoca'nın eşi Mevlüde Uçar yaptığı açıklamada, "Eşim bir gün solcuların bu yoğurt kaplarını yıkayarak içine su doldurduklarını görmüş. Sular ile ne yapacaklarını sorduğunda ise, ‘Bu sana lazım. Abdest alman için’ demişler” diye konuştu.

Star gazetesinden Bünyamin Demirkan'ın haberine göre, 12 Eylül darbesinin yüz binlerce mağdurundan biri olan ve yaptığı vaazlarla bir çok kişi tarafından takip edilen Timurtaş Uçar Hoca vefatına kadar 55 ayrı davadan yargılanıp hepsinden beraat etti. Vaazları nedeniyle darbenin hemen ardından gözaltına alınan ve kendisinden aylarca haber alınamayan Uçar’ın eşi Mevlüde Uçar “Bir sabah ezanının hemen ardından kapımızı kırarak gelip aldılar, aylar sonra kapımızın önüne bıraktıklarında çocuklarım bile kendisini tanımadı. Seslenmese ben bile tanıyamayacaktım” şeklinde konuştu.

 

Solcular, abdest suyunu hazırlamış

 

Timurtaş Hoca’nın serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını anlattığını belirten Mevlüde Uçar, eşinin solcular ile aynı koğuşa konduğunu söyledi. Mevlüde Uçar, “Eşim 38 solcunun yanına konulmuş. İlk iki gün solcular eşime takılmışlar. ‘Senin ne işin var burada hoca’ demişler. Cezaevinde plastik kapların içinde yoğurt ve ekmek veriyorlarmış. Su ise günde iki kere veriliyormuş. Eşim bir gün solcuların bu yoğurt kaplarını yıkayarak içine su doldurduklarını görmüş. Sular ile ne yapacaklarını sorduğunda ise, ‘Bu sana lazım. Abdest alman için’ demişler” diye konuştu.

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