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Yaşam

12 EYLÜL İÇİN ''UTANÇ MÜZESİ'' ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2010 16:03

-12 EYLÜL İÇİN ''UTANÇ MÜZESİ'' ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Devrimci 78'liler Federasyonu, 12 Eylül'ün yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında ''Utanç Müzesi'' açacak. Federasyonun bu yıl yapacağı etkinlikler için Mülkiyeliler Birliğinde düzenlenen basın toplantısına, bazı sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Ankara 78'liler Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk, burada yaptığı açıklamada, federasyonun araştırmalarını, çalışmalarını, ortaya çıkardığı bilgi ve belgeleri, dün yaşanılan ama yarını aydınlatacak arşivleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Tarihin Güncellenmesi, Akademi 78, Kültür ve Sanat Komiteleri'nce yürütülen çalışmaları 3-15 Eylül arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde halkın görüşüne sunulacağını bildiren Esentürk, ''Başta darbecilerini yargılayamamış bir ülke olan ülkemizde bu utancı daha fazla taşımamak için, darbecilerin yargı önüne çıkmasını sağlamak için, 12 Eylül faşizmini teşhir eden 12 Eylül utanç müzesi açıyoruz'' dedi. Esentürk, bu yıl 12 Eylül'ü kültürü, sanatı, ekonomisi, sağlığı, hukuku, siyaseti ve birçok ana başlığı ile inceleyen, irdeleyen bilim insanları, akademisyen, siyaset bilimci, hukukçu, sağlıkçı ve eğitimciyle derli toplu bir çalışmanın sunulduğu etkinlikler zincirini hayata geçireceklerini belirtti. Yeni tanıklıklarla, yok sayılan, karartılan bir dönemin gün yüzüne çıkarılacağını dile getiren Esentürk, ''Sizlere 12 Eylül'ün en korkunç, en acımasız yüzünü göstereceğiz'' dedi. Bu yılki etkinlikler kapsamında panel ve konferanslar düzenlenecek, belgesel ve film gösterimleri yapılacak, tiyatro oyunları sahnelenecek.

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