-12 EYLÜL, ERDAL EREN OLACAK İZMİR (A.A) - 01.09.2010 - İzmir İl Genel Meclisi, 12 Eylül ve Evrenpaşa ilköğretim okulları ile Kenan Evren Anadolu Lisesinin adının değiştirilmesine yönelik temenni kararı aldı. İzmir İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, meclisin eylül ayı toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'in, Türkiye'nin en çağdaş, demokratik kenti olduğunu belirtti. İzmir'de halen 12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan isimlere sahip okullar bulunduğunu hatırlatan Değirmenci, okulların isimlerinin değiştirilmesinin, 12 Eylül darbesine karşı duruş sergileyen herkesin görevi olduğunu savundu. İsim değişikliğinin, Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli komisyonca gerçekleştirilebileceğine dikkati çeken Değirmenci, şöyle konuştu: ''Bu nedenle Narlıdere'de bulunan 12 Eylül İlköğretim Okulunun isminin Erdal Eren İlköğretim Okulu, Gültepe Kenan Evren Anadolu Lisesinin isminin Aydın Erten Anadolu Lisesi, Yamanlar Evrenpaşa İlköğretim Okulu'nun isminin ise Necdet Adalı İlköğretim Okulu olarak değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz bu konuda temenni kararı alarak, kararı Milli Eğitim Bakanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teklif edebiliriz.'' Değirmerci'nin konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcuoğlu ise CHP grubu olarak konuya ilişkin hazırladıkları önergeyi meclise sunduklarını belirterek, ''12 Eylülle mücadele için anlayış değişikliği yapılması lazım. Meclisin desteği ile bu küçük adımı atmak istiyoruz'' dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Nazmi Kalyoncu da grup olarak okul isimlerinde değişiklik yapılmasını onayladıklarını, ancak okullara verilecek isimlerin farklı olabileceğini ifade etti. MHP Grup Sözcüsü Ahmet İncesu, 12 Eylül döneminde farklı fraksiyonlardan insanların mağdur olduğunu hatırlattı. İncesu, ''MHP olarak, okul isim alternatifleri arasında Dursun Önkuzu ve Selçuk Duracık'ın da yer almasını öneriyoruz'' diye konuştu. AK Parti Grubu ise temenni kararında yer alacak isimler arasında Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın isimlerinin bulunmasına yönelik önergeyi sundu. Mecliste daha sonra AK Parti ve MHP grupları, her üç önerinin birleştirilerek ele alınmasını önerdi. Teklif, CHP'nin oylarıyla reddedildi. Okulların isimlerinin değiştirilmesine ilişkin ilk önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, İl Genel Meclisi, 12 Eylül ve Evrenpaşa ilköğretim okulları ile Kenan Evren Anadolu Lisesinin adının değiştirilmesine yönelik temenni kararı aldı. Değirmenci, toplantının ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, şair Nevzat Çelik'in, Erdal Eren için kaleme aldığı ''Şafak Türküsü''nden dizeler okuduğuna işaret ederek, ''Eren'in isminin okullara verilmesine AK Partili üyeler karşı çıktı. Bu AK Parti'nin 12 Eylül konusundaki samimiyetini gösteriyor'' dedi.