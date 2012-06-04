12 Eylül döneminin Mamak Cezaevi müdürü TSK'nın huzurevinde kalıyor

Mamak Askeri Cezaevi’ndeki sistematik işkencenin sorumlusu olarak gösterilen emekli albay Raci Tetik’in eşinin iddia ettiği gibi Avustralya’da değil İstanbul’daki TSK Çamlıca Rehabilitasyon Merkezi’nde olduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında yaşanan işkence ve kötü muameleye ilişkin soruşturmada kilit konumdaki Mamak Askeri Cezaevi müdürü emekli Albay Recai Tetik’in adresini tespit etti.

Star gazetesinin haberine göre; yıllardır izine rastlanamayan ve eşinin “Avusturalya’da kanser tedavisi oluyor” dediği Recai Tetik’in İstanbul’da GATA’ya bağlı Çamlıca Huzurevi’nde kaldığı belirlendi.

Yapılan yazışmalar sonucunda İstanbul Merkez Komutanlığı kritik bilgiyi ulaştırdı. 12 Eylül işkencelerini soruşturan Savcı Murat Demir, bir numaralı sanık olarak gösterilen Recai Tetik’in kaldığı yeri tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Ailesinin yurtdışında tedavi gördüğü açıklamasını dikkate almayan Savcılık, Emniyet ve Merkez Komutanlığı ile temas kurdu. 10 yıldan fazla süredir izine rastlanamayan Tetik’in izi askeri bir huzurevinde bulundu. İstanbul Merkez Komutanlığı ile yapılan yazışmalarda Tetik’in İstanbul GATA’ya bağlı Çamlıca Huzurevi’nde kaldığı kesinleştirildi. Tetik’in en kısa sürede sorgulama için ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Tetik’in huzurevinde kalması bilgisi, hayati derecede bir hastalığının olmadığı şeklinde yorumlandı. Ancak ifadeye çağrı ya da gözaltı durumunda Tetik’in “hayati” derecede bir hastalığının olup olmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından belgelenmesi gerekiyor.

Recai Tetik’in eşi Aliye Tetik, eşinin ağır hasta olduğunu ve Avusturalya’da kanser tedavisi olduğunu iddia etmişti. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 mağdur, dönemin Mamak Askerî Cezaevi Müdürü Tetik’in ismini vermişti. İşkence gördüklerini ifade eden mağdurlar, işkence emrinin Recai Tetik tarafından verildiğini söyledi.



Sistematik işkence uyguladı



Mağdurlar Tetik’i, “sistematik işkence yapmakla” suçladı. Tetik’in yaptırdığı işkencelerin bazıları “24 saat İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okutulması, öldürücü darbelerle dövme, yemeklerin içine balgam ve fare ölüsü gibi pisliklerin atılması, uzun süre sadece iç çamaşırlarıyla açıkta bırakılma” olarak sıralarındı. Raci Tetik, 1988 yılında verdiği bir röportajda “Ben bir işkenceciyim, beni pohpohlayarak kullandılar” demişti.



Bakım ve tedavi hizmeti alıyor



Emekli Albay Raci Tetik’in kaldığı bildirilen TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nde subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş emeklilerinden 65 yaşını doldurmuş olanlara barındırma, bakım, tedavi ve gözetim hizmeti veriliyor.

20 dönüm bahçe içindeki TSK Özel Bakım Merkezi’nde şu hizmetler veriliyor: 24 saat tıbbi takip ve düzenli tedavi, günlük yaşam aktivitelerini sürdürme konusunda yardım, psikolojik danışmanlık hizmeti, sosyal hizmet uzmanı tarafından aktif yaşama yönelik 6-8 faaliyet, hobi, sanat ve el becerileri faaliyetleri, diyetisyen kontrolünde lezzetli ve sağlıklı beslenme hizmeti, spor salonu,sosyal aktiviteler (tiyatro, sinema, gezi, eğlence ve doğum günü kutlamaları), jakuzi ve egzersiz programı, GATA H. PAŞA Eğitim Hastanesi’ne günün belirli saatlerinde servis, hizmeti sunulmaktadır. Merkezde sürekli doktor ve hemşireler görev yapıyor. Yatağa bağımlı veya hasta olan hak sahipleri her gün doktor, hemşire, psikologdan oluşan bir ekip tarafından muayene ediliyor.

TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi’ne başvurular ikamet edilen il veya ilçenin garnizon komutanlıklarına veya doğrudan bağlı bulunulan Kuvvet Personel Başkanlıkları’na yapılabiliyor.



‘Bugün yine olsa, yine aynısını yaparım' demişti



Raci Tetik, 12 Eylül darbesinde işkence yapılan yerlerin başında gelen Mamak Cezaevi’nde, hakim ve savcıların yatıştırıcı ilaç alarak duruşmalara geldiğini belirterek kendisinin ilaç almasına hiç gerek olmadığını söylemişti. Dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü Albay Raci Tetik, 11 Eylül 1988 tarihinde Milliyet gazetesinde yer alan “9’uncu yılına girerken 12 Eylül” başlıklı yazı dizisinde yer alan konuşmasında eskiden geceleri rahat uyuyamadığını; ancak yavaş yavaş alıştığını dile getiriyor. Tetik, Mamak’ta hiç iyi hatırası bulunmadığını belirterek “Mamak’ı isteyerek, severek yapmadım. Ama ben o şekilde yapılması gerektiğine inandım” ifadelerini kullandı.



Geldiğimde görev yapılmıyordu



Mamak’taki işkenceler için ise Tetik, şu açıklamayı yapıyor: “Öyle bir ortamdı ki... Yukarısı öyle uygun bulmuş, beni tayin ettiler. Benden önce belki uygununu bulamamışlar. Belki de görevden kaçamayacağımı bildikleri için uygun bulmuşlar. Benden önce bir senede 6 komutan değişmiş. Geldiğimde görev yapılmıyordu. Başa geçtim, örnek oldum. Benden öncekiler iyi davrandıkları için başarılı olamamışlar. Mecburdum astlarıma inisiyatif vermeye. Verince anormal işler olmadı değil, oldu. O talihsiz olaylara ben de çok üzüldüm. Ama bu bir savaştır. Savaşta her zaman iyi şeyler olmaz.” Huzurlu olup olmadığına yönelik soruya üzerine Raci Tetik, bugün yine aynı şekilde olsa aynı hareketi yapacağını vurguluyor. Tetik, “Talimatnameler Genelkurmay’dan mı geldi” sorusuna şu cevabı veriyor: “Tabii... Eldeki Askeri Ceza Kanunu’nun iç hizmet yönetmeliğinden alınarak yapılmış bir talimatnameydi. Kısa bir şeydi. Aynen onu tatbik ettik. Ama suç işlediğinde asgarisini değil, azami cezayı uyguluyordum. Örnek olsun diye... Disipline sokmak için... Ona göre cezalandırılmış olabilir...”



Hakimler sakinleştirici alıyordu



Çoğu bilmediği için İstiklal Marşı’nı öğrettiklerini söyleyen Tetik, tavuk bile kesmediğini savunarak, görev yaptığı 4 yıl içinde 31 bin küsür tutuklunun gelip geçtiğini belirtiyor. Doktorun Mamak’ı hatırlamadan yaşamasını tavsiye ettiğini anlatan Tetik, “Mamak’ta hakimler, savcılar yatıştırıcı ilaç alarak duruşmalara çıkıyorlardı. Ben hiç almadım. Ben sıkıldım mı, Hüseyingazi Dağı’na çıkıyordum. Orada sakinleşip geri dönüyordum” şeklinde konuşuyor.