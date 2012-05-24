Savcılık, 12 Eylül dönemi Mamak Cezaevi Müdürü'nü arıyor

12 Eylül döneminde Ankara’daki cezaevi ve karakollarda yapılan işkencelerle ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan, şu an nerede olduğu bilinmeyen dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü Albay Raci Tetik’in bulunmasını istedi. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 Eylül döneminin işkence merkezlerinden Ankara Emniyeti DAL Grubu’nda görevli 125 polisin isim listesini savcılığa gönderdi. Mağdurların anlatımlarının ardından, söz konusu 125 kişinin arasında “şüpheli” olacaklar ifadeye çağrılacak.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Demir, “insanlığa karşı suç” kapsamında yürüttüğü 12 Eylül dönemi işkencelerine ilişkin soruşturmada kritik bir adım daha attı. Bir yandan Ankara Emniyeti’nde kurulan özel ekip, darbe döneminde Ankara’daki karakol ve cezaevlerinde işkence görenler ile bu sırada öldürülenlerin yakınlarının ifadesini alırken, diğer yandan işkenceci polis ve askerlerin bulunması için çalışma başlatıldı.



125 DAL çalışanı sorgulanacak



Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; Savcı Demir, daha önce Genelkurmay Başkanlığı’ndan Mamak Askeri Cezaevi yetkililerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ise DAL (Derin Araştırma Laboratuvarı) çalışanlarının isimlerini istedi. Emniyet, DAL’da çalışan 125 kişinin isimlerini savcılığa bildirdi. Listede, eski Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu da yer aldı. Emniyette ifade veren işkence mağdurlarından bazıları, Kemal Yazıcıoğlu’ndan da şikâyetçi olmuştu. Hakkında şikâyet bulunan 125 kişilik DAL çalışanları şüpheli sıfatıyla sorgulanacak. Genelkurmay’ın ise henüz bir yanıt vermediği öğrenildi. Savcı Demir, darbecilerin lideri Kenan Evren tarafından özel olarak Mamak Askeri Cezaevi Müdürlüğü görevine getirilen Tetik’in adresinin bulunması için Emniyet İstihbarat’a talimat yazdı. Yazıda, Tetik’in adresinin araştırılarak, savcılığa bildirilmesi istendi. Savcılığa gelen ilk bilgiler, Tetik’in İzmir’de olabileceği yönünde oldu.



İşkenceyi kabul etmişti



Tetik, 1988’de Milliyet gazetesine verdiği röportajda, işkence yaptığını kabul ederken talimatnameleri ve kanunları uyguladığını belirterek, “Orası cezaeviydi. Hastane, okul, aşk gemisi veya yat kulübü değildi. Bu bir savaştır. Savaşta her zaman iyi şeyler olmaz. Lafla hizaya gelmiyorlardı. Saklamıyorum, oldu. Peki onlar niye direniyorlar?” demişti. Tetik’in “kanunları uyguladım” dediği Mamak Cezaevi’nde yayıncı-yazar İlhan Erdost askerler tarafından dövülerek öldürülmüştü. Ankara’da DAL merkezinde ise darbe sonrası gözaltına alınanlar işkence tezgâhlarından geçirilmişti. İşkence sonucu Zeynel Abidin Ceylan, Behçet Dinlerer, Adil Yılmaz, Satılmış Şahin Dokuyucu başta olmak üzere çok sayıda “devrimci” katledilmişti. Devrimci Yol liderlerinden Oğuzhan Müftüoğlu da DAL’da işkence görmüştü.