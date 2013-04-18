12 Eylül davasında ihbar mektubu

12 Eylül davasının bugünkü duruşmasına 'Hasan Duman' imzalı ihbar mektubu damga vurdu. Mektupta mahkemenin 12 Eylül dönemine ilişkin istediği belgelerin bir önceki Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Abdullah Recep tarafından karartıldığı iddia edildi.

Dönemin Genelkurmay Başklanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül davasının 13. duruşması bugün görüldü.

Ara kararları açıklayan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı 21 Haziran 2013 saat 10.00'a erteledi.

Mahkeme, ayrıca 12 Eylül davasında dosyanın, soruşturmanın genişletilmesi talebi olup olmadığını açıklaması, talebi yoksa esas hakkındaki görüşünü bildirmesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşmaya "Hasan Duman" imzasıyla gönderilen ihbar mektubu damga vurdu.

Mahkeme başkanlığına "Hasan Duman" imzasıyla gönderilen ihbar mektubunda, "12 Eylül askeri müdahalesinin hazırlık çalışmalarının yer aldığı 1979'a ait Kenan Evren imzalı YURT-KOR adlı planın mahkemeye gönderilmediği" iddia edildi.

Yapılan karartmadan ise dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Abdullah Recep sorumlu tutuldu.

İddia ve sahibi araştırılacak

"Hasan Duman" adlı kişinin gönderdiği mektubun Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilerek, kimliği hakkında araştırma yapılmasının istenmesine karar veren mahkeme, ayrıca bu araştırmadan bağımsız olarak "YURT-KOR" isimli belgenin niteliğinin tespitinin ve dilekçedeki "belge imhası" iddiasının araştırılmasının talep edilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, "müzekkereye 10 günlük süre içinde cevap verilmesi gerektiği hususunda şerh yazılmasına" da karar verdi.

Savcının mütalaası istendi

Sanık avukatlarının dilekçelerinde belirttikleri soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddeden mahkeme, dosyanın, müzekkerelere cevap gelme ihtimaline binaen soruşturmanın genişletilmesi talebi olup olmadığını açıklaması, talebi yoksa esas hakkındaki görüşünü bildirmesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırdı.

Telekonferansa hazırlık

Gelecek celse savcının görüşünün verilebileceği hususunda duruşmadan önce makul süre içerisinde savcılıkça mahkemeye bilgi verilmesi durumunda, sanıkların bulundukları yerlerde sesli ve görüntülü iletişime imkan tanıyan SEGBİS'in kurulması için Adalet Bakanlığı'na müzekkere yazılmasına karar verilirken, duruşma 21 Haziran 2013 saat 10.00'a ertelendi.