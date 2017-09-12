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12 Eylül Darbesi'nin yıldönümünde TRT önünde protesto

   Özgür ALTUNCU - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, (DHA) İNSAN  Hakları Derneği  (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 12 Eylül darbesinin 37'nci yıl dönümündü TRT İstanbul Radyosunun Şişli Osmanbey'deki binası önünde toplandı

12 Eylül 2017 17:14

 

 Özgür ALTUNCU - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, (DHA) İNSAN  Hakları Derneği  (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 12 Eylül darbesinin 37\'nci yıl dönümündü TRT İstanbul Radyosunun Şişli Osmanbey\'deki binası önünde toplandı.  Grup adına \"12 Eylül\'den OHAL\'e hayır darbelere hayır\" başlığıyla yapılan açıklamada, \"Darbeye karşı olmak ve darbeleri önlemek için yapılması gerekenler bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesileyle işlenen her türlü suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme ve barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak\" denildi.

(FOTOĞRAF)


 

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