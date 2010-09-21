-12 EYLÜL DARBESİNE SUÇ DUYURULARI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Yalova, Muğla ve Kastamonu'da 12 Eylül darbesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Yalova'da, yazarlar Hasan Kıyafet ile Yılmaz Odabaşı, 12 Eylül darbesine ilişkin suç duyurusu dilekçesini vermek için adliyeye geldi. Hasan Kıyafet, gazetecilere yaptığı açıklamada, öfkesinin bireysel olmadığını belirterek, ''Sizin çocuklarınız ve ülkemin insanları ve bütün dünyanın insanları yaşanan trajediyi bir daha yaşamasın diye bugün buradayız. 12 Mart ve 12 Eylül çocuklarımızın çocukluğunu, bizim özgürlüğümüzü çaldı'' dedi. Burada olmalarının ''bireysel öç'' olarak görülmemesini isteyen, bunun bir toplumsal başkaldırı, protesto olduğunu söyleyen Kıyafet, işkence yapanların bağışlanmaması gerektiğini bildirdi. Yılmaz Odabaşı ise sadece Kenan Evren hakkında suç duyurusunda bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu: ''İzmir Hukuk Fakültesi öğrencisiyken 18 yaşında örgüt kurma iddiasıyla tutuklanıp Diyarbakır Askeri Cezaevinde birçoğu işkenceler, açlık grevler, ölüm oruçları olmak üzere 1 yıl 2 ay yattım. Bu mahkumiyetten dolayı 8 yıl takip edildim. 8 yıl işkence gördüm. Bu 8 yılın sonunda beraat ettim. Yani 12 Eylül hukuku beni suçsuz buldu. Ayrıca 1984 yılında daktilomla geldiğim Bursa'da örgüt kuracağım iddiasıyla Gölcük Donanma Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılandım. Daktilom yargılandı ve bu yargılama 2 yıl sürdü. Yalnızca 12 Eylül darbecisi Kenan Evren'den değil Diyarbakır Askeri Cezaevinde yattığım için dönemin 7. Kolordu Komutanı Kemal Yamak ve bulunduğu cezaevinde 18-20 insanın işkenceyle ölmesine neden olan Cezaevi İç Güvenlik Amiri Esat Oktay Yıldıran ve ayrıca beni, daktilom ile şiir dosyalarımı beraat ettiğim halde Gölcük Donanma Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılayan dönemin askeri mahkeme heyeti başkanı Yüzbaşı Avni Emirler hakkında suç duyurusunda bulunmaya geldim.'' Konuşmaların ardından, Odabaşı ve Kıyafet, suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet başsavcılığına teslim etti. -KASTAMONU- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, CHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Tayfur Mumcu, 12 Eylül darbesini yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Tayfur Mumcu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylamasından ''evet'' çıkması halinde darbecilerin yargılanmasının önünün açılacağı açıklamasından etkilendiğini belirtti. 12 Eylül döneminde gözaltına alınarak Mamak Askeri Cezaevinde sorgulandığını ve işkenceye maruz kaldığını ileri süren Mumcu, ''12 Eylül darbesinin olumsuzluklarını yaşayan biri olarak darbe yapanların yargılanıp yargılanmayacağını merak ettiğim için ve hakkımı aramak adına suç duyurusunda bulundum'' dedi. Mumcu, dilekçesinde, Kenan Evren, Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Sedat Celasun, Bedrettin Demirel, Ali Haydar Saltık ve eski başbakan Bülend Ulusu ile dönemin danışma meclisi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. -MUĞLA- Muğla'nın Marmaris ilçesinde adliyeye gelen yaklaşık 40 kişi, suç duyurusu dilekçelerini verdikten sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Murat Sütçüoğlu, ''Bizler bugün burada bu ülke insanına yapılan saldırıların en büyüğü olan 12 Eylül darbesinin aşağıdan yukarıya tüm sorumlularından hesap sormak için bir araya geldik. Bu hesabı sormak için 12 Eylül döneminde fişlenip hayatları karartılan 1 milyon 683 bin kişiden biri olmaya gerek yok. Gözaltına alınan 650 bin kişiden biri olmaya gerek yok. Yargılanan 230 bin kişiden biri olmaya gerek yok. İdam cezası istenen 7 bin kişiden, bu cezanın verildiği 517 kişiden ve bu cezanın infaz edildiği 50 kişiden biri veya yakını olmaya gerek yok'' dedi. Murat Sütçüoğlu, tek üniversitesinin bile dünyada ilk 500 üniversite arasına girememesinden utanan her yurttaşın ve reklamı haftalar öncesinde yapılan tecavüz sahnesini kaçırmamak için televizyonun başına yığılıp reyting rekorları kıran toplumun da bu darbenin mağduru olduğunu belirtti. Sütçüoğlu, şunları kaydetti: ''Derdimiz kişisel değil. Bu ülkede bundan sonra bir daha kimsenin darbe yapmayı aklına bile getirmemesinin peşindeyiz. Bu demokrasi dışı yolları tümüyle kapatacak bir hesap sorma, bir hak arama peşindeyiz. Bundan sonra hangi gerekçeyle olursa olsun halk iradesini yok saymaya kimsenin teşebbüs etmemesinin peşindeyiz. Bir dönem Marmaris'te de yaşayan darbe liderinin ve darbenin diğer tüm sorumlularının yargı önüne çıkmasını istiyoruz. O gün yaptıklarının doğru olduğuna inanıyorlarsa ve buna yürekleri yetiyorsa bu süreçle ilgili tüm hukuki tartışmaları reddedip gönüllü olarak yargı önüne çıksınlar.'' ''Kenan Evren de yargılanacak netekim'' yazılı pankart açan grup, slogan attıktan sonra dağıldı. Bu arada, adliyeye gelen Avukat Ahmet Hür ise Kenan Evren ve diğer komutanların yanı sıra yaklaşık 500 kişi hakkında kamu davası açılması için savcılığa başvuruda bulundu. Hür, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kişi adına suç duyurusunda bulunduğuna işaret ederek, ''Buradaki önemli nokta, sadece darbe yapan Evren ve arkadaşları değil, darbe sırasında ve sonrasında işlenen suçlara yardım ve yataklık edenler hakkında da suç duyurusunda bulunmamız. Onların da teşhir edilmesi çok önemli. İşkence yapan kişilerin emekli olduktan sonra dahi yaptığının yanına kar kalmayacağının gösterilmesi açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Şikayette bulundukları yaklaşık 500 şüpheli açısından dosyanın Ankara'ya gitmemesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Hür, şüpheliler general olmadıkları için yargılamanın Marmaris'te yapılması gerektiğini ileri sürdü.