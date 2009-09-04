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Yaşam

12 Eylül darbesi sergileniyor

04 Eylül 2009 14:48

Başkentte 12 Eylül askeri müdahalesi ile ilgili ''Usanmadan Uslanmadan'' isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Mülkiyeliler Birliği bahçesindeki sergide, Mülkiyeli şairlerin şiirleri ve Mülkiye tarihine ilişkin çalışmalar yer alıyor.
Açılışta yapılan açıklamada, serginin 12 Eylül askeri müdahalesine karşı 29. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda 12 Eylüle kadar birçok etkinlik gerçekleştirileceği bildirildi.
Sergi, iki gün boyunca Mülkiyeliler Birliği bahçesinde, daha sonra 12 Eylüle kadar Yüksel Caddesi'nde görülebilecek.

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