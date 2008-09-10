Darbe Karşıtı Platform, 12 Eylül darbesinin 28'inci yılında çeşitli etkinlikler yapmaya hazırlanıyor.



"12 Eylül Darbecileri Yargılansın" sloganıyla yola çıkan platform üyeleri, 28'inci yıl etkinliklerini, Mülkiyeliler Birliği bahçesinde düzenlenen basın toplantısıyla başlattı.



Platform, değişik etkinlikler düzenleyerek 12 Eylül darbesine dikkat çekecek. Toplantıda, 12 Eylül darbesinde hayatını kaybedenlerin resimlerinin sandalyeler üzerine konması ise dikkat çekti.



CHP ve MHP, darbecileri korumakla suçlandı



Darbe Karşıtı Platform, basın açıklamasında, iktidar partisi başta olmak üzere muhalefet partileri CHP ve MHP'yi darbecileri korumakla suçladı. Ergenekon davasında ana muhalefet partisi CHP'yi Ergenekon çetesinin avukatlığına soyunmakla suçlayan platform açıklamasında şunları kaydetti: "CHP kayıkçı kavgasında statükodan, askeri vesayet rejiminden yana tutum alarak Ergenekon çetesinin avukatlığına soyunuyor. MHP de bazen AKP'den bazen muarızlarından yana tutum alarak mevcut çatışmalı ortamdan nemalanmaya çalışıyor. 28'inci yıl etkinlikleri bütün darbecilerle suçlu, kirli kanlı rejimin devamcısı siyasal iktidarla da hesaplaşma zeminin bir yansıması olmalıdır."



Basın toplantısında, ayrıca, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verildi.



Darbe Karşıtı Platform, Ankara’da 5 ayrı noktada açtığı stantta, 1981 yılında 12 Eylül askeri darbesi tarafından idam edildikten sonra bulunamayan Veysel Güney’in mezarının bulunması için imza kampanyası başlattı.



Stantlarda 13 Eylül’de Ankara’da yapılacak miting için yapılan çağrıların yanı sıra darbecilerin yargılanmasına ilişkin bildiriler de yer alıyor. Stantlardan biri de Kızılay’da Konur Sokak’ta. Standa ilgi oldukça yoğun. Önceki gün standın ziyaretçileri arasında, 12 Eylül’de 17 yaşında idam edilen Erdal Eren’in annesi Şadan Eren de vardı.





