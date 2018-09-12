12 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.30 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

13.30 Sarı kırmızılı kulübün Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci eleme turu maçları oynanacak.

MOTOSİKLET

10.00 Türkiye Motosiklet Federasyonu, Afyonkarahisar\'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ile ilgili değerlendirme toplantısı yapacak.

Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katılacak.

FUTBOLUN SÜPERLERİ ÖDÜL TÖRENİ

18.30 2017-18 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun en iyilerine \'Futbolun Süperleri\' töreninde ödülleri verilecek.