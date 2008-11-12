12 erkek rektör adayına karşın 1 kadın

15 Aralık'ta rektörlük seçimi yapılacak İstanbul Üniversitesi'nde 13 aday en çok oyu almak için yarışacak. Tek kadın rektör adayı olan Prof. Dr. Gülçin Bermek projelerini Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer'e anlattı.



Prof. Gülçin Bermek: “Benim ana projem, üniversitemizin mensuplarının projelerini ve hayallerini hayata geçirmek”



17 fakültesi, 12 yüksekokulu, 2600’e yakın öğretim üyesi, 2400 öğretim üyesi yardımcısı, 6 bin idari personeli, 52 bin lisans ve 9 bin lisansüstü öğrencisiyle dünyanın en eski üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi’nde, rektörlük seçimi için geri sayım başladı.



Rektörlüğe adaylığını koyan 13 öğretim üyesi içinde, basında adına en çok rastladığımız isim, Başbakan Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan ve aile doktoru olduğu belirtilen, Cumhurbaşkanı Gül’ün YÖK üyeliğine atadığı Prof. Yunus Söylet.



14 yaşındaki kızı tacizden tutuklanan Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’e tahliye yolunu açan Adli Tıp Raporu’nun altında imzası bulunan Prof. Seyfettin Uludağ ile 2005’te üniversiteye dönen ANAP döneminin Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Prof. Dr. Ahat Andican da adaylar arasında.



İÜ’nün Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde ayrılan Prof. Dr. Gülçin Bermek ise rektörlük yarışına, 13. aday olarak katılan son isim ve tek kadın aday.



52 bin öğrencisi var, ama...



Prof. Bermek diş hekimi, ama halk sağlığı hocası. Bütün kariyerini tıpta yürütmüş. Hep tam günlükçü olmuş. Fakülte dergisinin 5 yıl editörlüğünü yapmış. Fakültenin Yönetim Kurulu’nda doçentleri temsil etmiş. Türk Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Koordinatörlüğü yapmış. Socrates-Erasmus Değişim Programı’nın İÜ’deki sorumluluğunu üstlenmiş.

İdari görevleri nedeniyle son 3 yılda İÜ’nün 17 fakültesini ve 12 yüksekokulunu bir bütün olarak görme fırsatı bulmuş ve kendine şu soruları sormuş:

- Üniversitemiz, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında neden yer alamıyor?

- Üniversitenin olanakları, mensupları için neden kullanılmıyor?

- Genç öğretim üyeleri, uluslararası değişim ve destek programlarından neden yeterince yararlanamıyor?

- 52 bin öğrenci, neden dijital ortamda kayıt yaptıramıyor?



Seçimler 15 aralıkta



Prof. Bermek, çoğu part-time çalışan 12 erkek adaya bakmış ve onlarda kendi hayalindeki vizyonu göremediği, buna karşılık üniversitenin entellektüel gücüne inandığı için kolları sıvamış:



“Akademik kurul başkanı olarak öğretim üyelerinin her biriyle temasım, hepsine dokunmuşluğum var. Birbirimizi tanıyoruz ve en önemlisi de üretim üzerinden iş yapıyoruz. Hepsi çok çileli ve düzgün insanlar. Madem ki bu fotoğrafı çektim; çözümü de biliyorum...”

Seçimler 15 aralıkta. Öğretim üyelerinin % 40’ı kadın.



Prof. Bermek’in adaylığını açıklamasının ardından, 3 rektör yardımcısından 2’si, Prof. Dr. Erhan Güzel ve Prof. Dr. İrfan Papila, rektör tarafından görevden alınmışlar. Şimdi Prof. Bermek’i destekliyorlar.



Gülçin Hanım son söz olarak diyor ki: “Değişim mümkün ve bu üniversitenin içinde de bunu yapabilecek olanlar var. Ben bütün üniversiteyi kucaklayacak bir yaklaşımla rektörlüğe talibim. Benim ana projem, öğretim üyelerinin projelerini hayata geçirmektir.”

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi’nin ardından İstanbul Üniversitesi de umarız tarihinde ilk kez, bir kadın rektöre kavuşur.



