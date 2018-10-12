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Spor

12 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 10:30 Milliler, Rusya maçının hazırlıklarına Rize'de yapacağı antrenmanla başlayacak

12 Ekim 2018 12:30

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10:30 Milliler, Rusya maçının hazırlıklarına Rize\'de yapacağı antrenmanla başlayacak. 
17:00 A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için Trabzon\'dan Soçi kentine gidecek.

BEŞİKTAŞ
11:00 - 17:00 Siyah Beyazlı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
11:00 Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE
Sarı Lacivertli takım, Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek 

UEFA ULUSLAR LİGİ
-A Ligi Grup 2-
21:45 Belçika - İsviçre
A Ligi Grup 4-
21:45 Hırvatistan - İngiltere
-B Ligi Grup 3-
21:45 Avusturya - Kuzey İrlanda
-C Ligi Grup 2-
21:45 Estonya - Finlandiya
21:45 Yunanistan - Macaristan  
-D Ligi Grup 2-
21:45 Belarus - Lüksemburg (Ali Palabıyık yönetecek)
21:45 Moldova - San Marino

BİSİKLET
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nun 206.9 km\'lik Marmaris-Selçuk etabı koşulacak. 

HAZIRLIK MAÇLARI
14:00 Güney Kore - Uruguay (Muslera)

EUROLEAGUE
20:45 Fenerbahçe - Gran Canaria
EUROCUP KADINLAR
19:00 Basket 90 Gdynia - OGM Ormanspor

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