12 düğün magandasına 560’ar lira ceza

KIRŞEHİR Emniyet Müdürlüğü’nce uygulamaya konulan ‘Sıcak Bir Dost Eli, Güvenli ve Mutlu Düğünler Projesi’ kapsamında son bir ayda düğünlerde kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden 12 magandaya 560’ar lira para cezası kesildi.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bağbaşı, Aşıkpaşa, Nasuhdede, Kervansaray, Ahievran ve Yenice mahallerinde son bir ayda yapılan denetimlerde, düğünlerde kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden E.K., R.A., S.A., S.L., Ş.S.B., O.A., M.E., ,K.D., İ.O., H.A., S.Y. ve O.K hakkında ‘5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun’un 3'üncü maddesi (a) fıkrasında belirtilen ‘Kurusıkı Tabanca Taşıma’ suçunu işledikleri gerekçesiyle, kişi başına 560’ar lira ceza uygulandı ve kurusıkı tabancalara el konuldu.

