12 Dev Adam resmen Orhun Ene'ye emanet

A Milli Erkek Basketbol Takımının yeni başantrenörü Orhun Ene, bugün düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başladı. Törene Koronavirüs'e yakalanan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu katılamazken, TBF CEO'su Ömer Onan katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Orhun Ene, "Öncelikle kendi adıma çok heyecanlıyım. Milli takımlarda her kategoride görev yaptım. Ama yine de milli takıma her çağrıldığım andaki heyecanı yaşıyorum. Geçmişe göre farklı tecrübelerim var. Bu göreve beni layık gören başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Benden önce çalışmış Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca gibi değerli hocaların kurduğu yapının üstüne koymaya çalışacağım. Zor bir sürecimiz var. Ama bizler milli formaya çok değer veren insanlarız. Bu anlamda da her zaman milli takıma çağırdığımız oyuncular, bu bağlılığı ortaya koymuşlardır. Buradaki bağlılık ve milli takımın parçası olma hissiyatı, buradaki kültürle fark yaratmak yine en önemli şey olacak. Cuma gününe kadar yoğun çalışacağız. Cuma günü sahadan zaferle ayrılarak özgüvenimizi tazeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.