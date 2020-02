12 Dev Adam İsveç ve Ukrayna maçlarına hazırlanıyor

Hidayet Türkoğlu: \"Taraftarlara güvenimiz tam\"

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü de İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenen medya etkinliğine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, başantrenör Ufuk Sarıca ve basketbolcular katıldı.

Etkinlikte konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2 maçı da kazanarak 2\'nci tura avantajlı gideceklerini belirtirken, \"Ankara\'da taraftarların takımı yalnız bırakmayacaklarına eminiz\" dedi.

\"TARAFTARLARA GÜVENİMİZ TAM\"

Ankara\'da gerçekleşecek olan karşılaşmalarda oyuncuların taraftarlara güvendiğine vurgu yapan Hidayet Türkoğlu, \"Atmosfer güvenimiz tam. Oyuncuların hepsi Ankara halkına ve taraftarına inanıyor. Dilerim ki takımı yalnız bırakmayacaklardır ve müthiş bir atmosfer olacaktır. Biz yıllardır haman enerjimizi taraftarından alan bir takım olmuşuzdur. Ankara halkı da takımı yalnız bırakmayacaktır ve bu enerjiyle iyi bir performans sergileyeceklerdir\" ifadelerini kullandı.

\"SCOTTIE DOĞRU BİR TERCİH\"

Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Takım\'a dahil olan Scottie Wilbekin ile ilgili de konuşan Türkoğlu, \"2017\'e Ali Muhammed\'in bir sakatlık süreci vardı ve Milli Takım ile birlikte olamadı. Bir arkadaşa daha ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Bu süreçte Scottie\'nin doğru tercih olduğunu gördük. Biz de süreci başlattık. Bu süreci hızlı şekilde gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımıza, Başbakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu kısa sürede arkadaşımız Milli Takımımızla birlikte. Eylül ayındaki kadro nasıl olacak bilemem ama elimizde 2 opsiyon olacak. Ufuk hoca ve ekibi hangi oyuncuyu isterse kadroya dahil edecektir. Bu süreçte Scottie\'yle devam ediyorlar ama Ali Muhammed de çok değerli bir oyuncu bizim için. Ufuk hoca bunun cevabını daha iyi verecektir. Sezonun uzun olması, yorgun olması gibi etkenler vardır. Çağrıldığı zaman tekrar Milli Takım\'ın parçası olmak isteyecektir\" şeklinde konuştu.

\"TAKIMA İNANCIMIZ TAM\"

Basketbolculara inandıklarını belirten Türkoğlu, yönetim olarak takıma başarılar dileyerek, \"Onlara inancımız tam. 28 Haziran ve 1 Temmuz\'da 2 galibiyet elde ederek bir sonraki tura daha avantajlı gideceklerdir. Hepimizin hedefi Dünya Şampiyonası\'na gitmek ve avantajlı gitmek. Bu nedenle bu 2 maç çok önemli. Sakatlıksız ve başarılı bir yaz diliyorum ve sonrasında Eylül ayı için bir araya geliriz. Ve o anın umarım daha büyük heyecanı olur. Çünkü istediğimiz hedeflere daha çok yaklaşmış olacağız. Bu zamana kadar bizim yanımızda olan tüm kulüplere teşekkür etmek istiyoruz. Kış sürecinde ister istemez bir sürü dedikodular dönüyordu. Ama her süreçte oyuncuları, milli takımın bir parçası olarak yolladılar. Bu tip şeyleri birlikte hareket ettikçe başarabiliriz. Değerli kulüplerimizin değerli oyuncuları şu anda Milli Takım\'da. İlk hedefimiz önümüzdeki 2 maçı kazanıp 2. Tura avantajlı şekilde gitmektir\" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖMER ONAN: \"MUHTEŞEM BİR DESTEK OLACAK\"

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan da Ankara\'da oynamalarının kendileri için bir avantaj olduğuna vurgu yaparak, \"10 bin 500 kişilik salonun tamamen dolacaktır. Biletlerin 2 bin 500\'ünü biz tutuyoruz ve kalan biletlerin 3 bini satılmış durumda. Tamamen dolu bir salona oynayacağız. Müthiş bir destek olacaktır. Ukrayna ve İsveç maçları bizim için çok önemli İsveç deplasmanında bir kaza yaşadık ve 4 galibiyetle bitirmek istiyoruz. İspanya aldı başını gidiyor ama İspanya\'nın diğer maçlarda da kazanması bizim için bir avantaj çünkü Slovenya üç mağlubiyette kalacaktır. Ama ilk önce kendi maçlarımız önemli. Arkadaşlarımız iyi çalışıyorlar. En iyi şekilde oynayıp galip gelmeleri gerekiyor\" dedi.

\"OYUNCULARIMIZ TÜRLÜ TALİHSİZLİKLER YAŞADI\"

Her ülkenin bazı dönemler jenerasyon geçişi yaşadığını vurgulayan Onan, \"NBA\'de oyuncularımızla ilgili talihsizlikler oldu. Ömer Aşık\'ın uzun süreli bir hastalık yaşadı. Ersan\'ın kontrat sıkıntısı oldu. Yazın aramızda olamayacaklar ama Eylül\'de Hem Ömer Aşık\'ı Hem de Ersan İlyasova\'yı kadroya davet edeceğiz. Wilbekin\'in takımımıza katkısı olacaktır. Ali Muhammed\'de bizim oyuncumuz ancak Teknik kadromuz tercihini Wilbekin\'den yana kullandı. Ben inanıyorum ki Cedi ve Furkan da tecrübeleriyle çok şey katacaklardır. Alt jenerasyonlarla ilgili ciddi projelerimiz var. 18-20 yaş arasındaki oyunculardan nasıl daha çok verim alabileceğimize yönelik gibi ciddi projelerimiz var. Bunlar da yakın zamanda hayata geçecektir\" görüşlerini belirtti.

UFUK SARICA: \"AMACIMIZ İKİ MAÇI DA KAZANMAK\"

2018 Basketbol Dünya Kupası ile ilgili konuşan Başantrenör Ufuk Sarıca, \"Önümüzde iki tane çok önemli, Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları var. Tabii ki buradaki amacımız ikisini de kazanarak grubu dört galibiyetle ikinci bitirmek. Aslında şu an için grupta kötü bir pozisyon yok. Tabii ki İsveç maçı bir talihsizlik ama baktığınızda sezon içinde oynanan ve günlük performansları kadrolara bağlı maçlar oluyor biraz. Baktığınızda Slovenya, Beyaz Rusya\'ya yenildi. Diğer tarafta Hırvatlar kendi evinde Romanya\'ya kaybetti. Yani bu tip sonuçlar olabiliyor ama önemli olan resmin bütününe bakmak, Dünya Şampiyonası\'na gitmek için avantajlı konuma gelebilmek. Keza biz bu iki karşılaşmayı kazanırsak İspanya\'nın Slovenya\'yı da yendiği takdirde hata yapmayacağını düşünüyorum. Biz dört galibiyetle belki İspanya\'dan sonra avantajlı konuma geçebiliriz ki bulunduğumuz şartlar dahilinde bu önemli bir sonuç. Sonuçta buradaki oyuncu arkadaş grubumuz ve teknik heyetimiz, federasyonumuz, başkanımız, herkes dünya şampiyonası için odaklanmış durumda. Tek bir amacımızı var oraya katılabilmek ve inşallah bunu başaracağız. Ama önce Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarını arka arkaya kazanmamız gerekiyor\" dedi.

\"SCOTTIE WİLBEKİN İLK DEFA KADRODA\"

Türk vatandaşlığına geçerek ilk kez A Milli Takım forması giyecek olan Wilbekin ile ilgili olarak da yorumlarda bulunan Sarıca, \"Scottie Wilbekin çok önemli bir oyuncu. Geçen sene Euro Cup\'ta MVP olmuş, müthiş bir sezon geçirdi kendisi. Burada tabii ki şöyle bir durum var; bizim geçen sene yaşadığımız talihsizliğe istinaden bir ikinci belki de böyle bir B planını tutmamız gerekiyordu. Şu anki tercihimiz de Scottie Wilbekin oldu. Tabii ki birazcık alışma süreci olacak ve daha önce oynamadığı bir oyuncu grubuyla birlikte. Bir de hazırlık karşılaşması yapma imkanımız yok. Bunlar bizim için bir dezavantaj. Yaptığımız antrenmanlarda bunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Diğer taraftan özellikle Cedi ve Furkan\'ın geçirdikleri sezonun ardından çok hevesli bir durumda bizimle birlikte olmaları memnuniyet verici. Onlar da takım çalışmalarına yarından sonra başlayacaklar. Semih, Doğuş, Barış gibi tecrübeli arkadaşlarımız var. Onlarla beraber genç arkadaşlarımız da var. Sonuçta bir yapılanma içindeyiz. Bunu yaparken de dünya şampiyonasına da katılabiliyorsak, ne mutlu bize. Bunu da hep beraber yapacağız inşallah\" diye konuştu.

